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Світовий банк виділив кредит на $90 мільйонів для "Укргідроенерго" на будівництво СЕС і батарей: підписано угоду

Світовий банк виділив $90 мільйонів для

Державне "Укргідроенерго" домовилось зі Світовим банком про додаткове фінансування для проєкту "Україна – Підвищення стійкості енергосистеми для європейської інтеграції енергомережі (Встановлення гібридних систем з виробництва електроенергії в ПрАТ "Укргідроенерго").

Відповідну угоду підписали 25 квітня в офісі Світового банку (МБРР) у Вашингтоні, повідомляє пресслужба української компанії.

Додатково було підписано гарантійну угоду між Україною та МБРР, який виступає виконавчим органом Фонду чистих технологій за цим проєктом.

Він передбачає встановлення систем накопичення на чотирьох генеруючих об’єктах "Укргідроенерго" і спрямований на покращення показників діяльності та розширення низки допоміжних послуг, які компанія надає ринку електроенергії.

Запланована потужність СЕС – 35,9 МВт, акумуляторних батарей – 197 МВт. Наразі триває підготовка до розроблення техніко-економічного обґрунтування проєкту, уточнили в "Укргідроенерго".

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Як повідомлялося, 4 квітня Кабмін визнав за доцільне залучення "Укргідроенерго" позики від Світового банку у розмірі $70 млн під держгарантію.

Перед цим Світовий банк звернувся до Фонду чистих технологій (CTF) із запитом на додаткове фінансування для існуючого Проєкту в межах Глобальної програми зберігання енергії у сумі $70 млн. 25 червня 2024 року Комітет Трастового фонду CTF схвалив запит Уряду на додаткове фінансування.

Нагадаємо, "Укргідроенерго" планувало завершити реалізацію проєкту встановлення гібридних систем виробництва електроенергії (систем накопичення електроенергії (СНЕ, energy storage) та сонячних електростанцій – СЕС) на українських гідроелектростанціях до кінця 2024 року.

Гендиректор компанії Ігор Сирота розповідав, що цей проєкт передбачає встановлення 212 МВт систем накопичення електроенергії для розширення можливостей "Укргідроенерго" щодо надання допоміжних послуг з регулювання та відновлення частоти, а також 63,9 МВт сонячних станцій як додаткового джерела власних потреб ГЕС і для зарядження систем накопичення електроенергії.

Автор: 

Світовий банк (578) кредит (3284) СЕС (84) електроенергія (4241) Укргідроенерго (277)


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Треба, звісно треба. Без іронії. Бо "облом" з кацапськими реакторами ! З іронією. Війна війною, а дружина особистий позашляховик вимагає, а діти Ай.......... і т.п. Знову з іронією. Бідна Україна ! Хто керує тобою ? Яким заїдам тебе на грабунок віддали ? ТАРАС ПЛАЧЕ У МОГИЛІ, НА КРУЧІ !!!
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28.04.2025 15:38 Відповісти

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