"Нова пошта" оновила тарифи на міжнародну доставку. Що змінилося?

Компанія "Нова пошта" оновила тарифи на міжнародну доставку – тепер вартість посилки розраховується за фактичною вагою, а не за об'ємною.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Приміром, якщо плануєте надіслати капелюх, який важить 250 грамів, то заплатите лише за цю вагу, а не за розміри", – пояснили в "Новій пошті".

Також запроваджено зручну градацію тарифів для дрібних вантажів не в межах вагових категорій (до 2 кг чи до 10 кг), а за фактичною вагою – різна ціна за 0,1 кг, 0,25 кг, 0,5 кг тощо.

Детальніше про тарифи для кожної крахни можна дізнатися в інформації компанії.

Раніше повідомлялося, що "Нова пошта" планує вихід на ринки Швейцарії, Бельгії, Португалії та Ірландії, а до кінця цього року за межами України відкриє ще 135 відділень.

"Нова пошта" упродовж 2024 року доставила 480 млн посилок, що на 16% більше, ніж роком раніше. Це рекордний показник для компанії.

Наразі "Нова пошта" працює у 16 країнах Європи. Між різними країнами компанія доставила 4 млн міжнародних відправлень. Раніше співзасновник групи Nova Вячеслав Клімов повідомив, що у 2025 році "Нова пошта" може вийти на ринок Сполучених Штатів Америки.

Окрім того, повідомлялося, що "Нова пошта" цього року збільшить інвестиції в Європі на 42,8%, до 10 млн євро.