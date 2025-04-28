Нацбанк може знизити облікову ставку до 13% до кінця року. Але є умови

Члени Комітету з монетарної політики Національного банку прогнозують зниження облікової ставки до 13% річних до кінця року.

Про це свідчать підсумки дискусії Комітету, яка відбулася 16 квітня, повідомляє пресслужба НБУ.

На цьому засіданні члени Комітету одностайно підтримали збереження облікової ставки на рівні 15,5% у квітні.

Вони зауважили, що динаміка інфляції виявилася близькою до прогнозу НБУ, а також вказали на появу перших ознак послаблення цінового тиску та відносну стійкість інфляційних очікувань, а також ефективність попередніх заходів Нацбанку для підтримання інтересу населення до гривневих активів і стійкості валютного ринку.

"Тож наразі немає потреби в додатковому посиленні процентної політики. Водночас вони погодилися, що пом’якшувати монетарну політику наразі також було б зарано – для цього інфляція має повернутися до стійкого сповільнення з поточних високих рівнів", – зазначається у повідомленні.

Водночас члени КМП очікують повернення до обережного пом’якшення процентної політики у другому півріччі, після проходження піку цінового сплеску і зниження ризиків закріплення інфляції на двознаковому рівні.

"Ураховуючи посилення геополітичної невизначеності й значні ризики, по’вязані з наслідками війни, члени КМП бачать обмежений простір для пом’якшення процентної політики й очікують облікову ставку на рівні близько 13% наприкінці 2025 року. Крім того, вони не виключили імовірності тривалішого, ніж передбачає новий макропрогноз, утримання облікової ставки на поточному рівні або застосування додаткових заходів монетарної політики", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у квітні правління Національного банку ухвалило рішення залишити незмінною облікову ставку на рівні 15,5%, призупинивши цикл її підвищення.

Як підвищувалася облікова ставка?

Нагадаємо, у червні 2024 року правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 13,5% до 13%. З того часу і до грудня минулого року вона перебувала на цьому рівні.

Однак у грудні 2024 правління НБУ ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 13% до 13,5% річних, у січні 2025 року облікову ставку підвищили до 14,5% річних, а у березні – до 15,5% річних.