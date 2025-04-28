"Інтерпайп" за перший квартал сплатив податків і зборів на 1,2 мільярда гривень

Українська промислова компанія "Інтерпайп" Віктора Пінчука впродовж першого кварталу 2025 року перерахувала до бюджетів усіх рівнів та позабюджетних фондів 1 млрд 231 млн грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяг податкових відрахувань збільшився на 4%.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Відрахування до державного бюджету становили близько 863 млн грн, до місцевих бюджетів – 184 млн грн. Ще 184 млн грн. компанія перерахувала як єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

"Компанія продовжує збільшувати відрахування податків та зборів на адресу держави. У першому кварталі значно зросла сплата ЄСВ через підвищення в березні цього року заробітних плат працівників на усіх активах "Інтерпайпу", що знаходяться у Дніпропетровській області, прифронтовому регіоні, а також Нікополі, який щодня зазнає обстрілів ворожою артилерією та дронами", – розповів директор із економіки та фінансів "Інтерпайп" Сергій Кузьменко.

Він також зауважив: "Наш операційний та фінансовий стан є стабільним, доля експорту у загальних продажах перевищує 80%, а також компанія завершує підготовку масштабної інвестиційної програми в потужності з виробництва продукції з великою доданою вартістю".

"Інтерпайп" – це українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії поставляється більш ніж у 50 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи. У 2024 році "Інтерпайп" реалізував 511 тис. тонн трубної продукції та 115 тис. тонн залізничної продукції. Продаж залізничних продуктів здійснюється під брендом KLW.

Загальна чисельність співробітників "Інтерпайп" становить близько 9,5 тис. Чисельність працівників компанії, які служать у лавах Збройних Сил України чи інших силових структур, перебуває на рівні 1070 осіб. 170 ветеранів повернулися до роботи.

У 2024 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 5,5 млрд грн., що є рекордним обсягом сплачених податків та зборів.