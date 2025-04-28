"Запорізьку кондитерську фабрику" визнали банкрутом. Відновити виробництво неможливо через війну

Господарський суд Запорізької області визнав банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру приватного акціонерного товариства "Запорізька кондитерська фабрика".

Про це свідчать дані судового реєстру, передає LIGA.net.

Підприємство, створене в 1946 році, випускало цукерки, карамель, вафлі, печиво, халву й належало родині колишнього депутата Запорізької міської ради Сергія Пшигоцького.

У 2024 році ЗКФ отримала лише 2,9 млн грн доходу, збиток становив 88,5 тис. грн.

Компанія опинилася в передбанкрутному стані ще до повномасштабної війни – справу про банкрутство відкрили в січні 2022 року. На початку 2024 року суд затвердив план санації (фінансового оздоровлення), але виконати його не вдалося.

"Відновлення [...] виробничої діяльності ПрАТ "ЗКФ" унеможливили наступні чинники: обстріли території міста Запоріжжя; постійні планові та позапланові відключення електричної енергії, через які неможливо налагодити стабільний процес виробництва продукції; тривалі та часті повітряні загрози, під час яких працівники повинні знаходитись у сховищі, що зумовлює зупинення виробничих ліній та виробництва, та як наслідок – підвищений вихід браку та збільшення витрат на виготовлення одиниці продукції, оскільки перезапуск лінії потребує додаткових витрат", – сказано в постанові.

Відтак, збори кредиторів на початку березня 2025 року вирішили припинити процедуру санації через неможливість відновлення господарської діяльності.

Після цього суд визнав ЗКФ банкрутом, відкрив ліквідаційну процедуру строком до 12 місяців та офіційно визнав завершення господарської діяльності підприємства.

У січні повідомлялося, що Господарський суд Дніпропетровської області визнав банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру АТ "Дніпровський машинобудівний завод". Підприємство випускало побутову техніку, зокрема, холодильники "Дніпро", мікрохвильові печі, магнітофони, приставки, дитячі іграшки тощо.

Перед тим суд визнав банкрутом ТОВ "Пакко Холдинг", яке раніше було одним із великих гравців на ринку продуктового рітейлу і контролювало торгові мережі "Пакко" і "Вопак".