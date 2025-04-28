БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
57 0

Італійський виробник шин Pirelli позбувся контролю китайського акціонера. Це вимагали регулятори Італії

Італійський виробник шин Pirelli позбувся контролю китайського акціонера

Рада директорів італійського виробника шин Pirelli позбавила контролю найбільшого акціонера компанії – китайську Sinochem.

Про це йдеться в повідомленні Pirelli з посиланням на відповідне ухвалене рішення, передає LIGA.net.

За резолюцію проголосувавли дев'ять із 15 членів ради директорів. П'ять китайських членів ради директорів проголосували проти, ще один – утримався.

Як зазначається, рішення ради директорів компанії знизити статус управління китайського конгломерату, якому належить частка близько 37%, ухвалено за запитом італійських регулювальних органів.

У 2023 році уряд Італії обмежив повноваження Sinochem у Pirelli, позбавивши китайського акціонера права призначати генерального директора і визначати стратегію компанію. Рішення пояснили питаннями національної безпеки.

"Рішення про відсутність контролю з боку акціонера Sinochem є першим, але не вирішальним кроком на шляху до необхідного коригування управління Pirelli відповідно до нормативних обмежень у США", – сказано в заяві італійської коомпанії.

Водночас керівництво Pirelli підтвердило, що продовжить діалог з основними акціонерами, щоб привести управління компанії у відповідність до американських норм.

Нагадаємо, в березні 2022 року виробник автомобільних шин Pirelli вирішив припинити інвестиції в Росію та призупинити роботу двох своїх заводів у цій країні.

Автор: 

авто (4131) бізнес (1170) Італія (444) Китай (2131) керівництво (216)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 