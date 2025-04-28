Італійський виробник шин Pirelli позбувся контролю китайського акціонера. Це вимагали регулятори Італії

Рада директорів італійського виробника шин Pirelli позбавила контролю найбільшого акціонера компанії – китайську Sinochem.

Про це йдеться в повідомленні Pirelli з посиланням на відповідне ухвалене рішення, передає LIGA.net.

За резолюцію проголосувавли дев'ять із 15 членів ради директорів. П'ять китайських членів ради директорів проголосували проти, ще один – утримався.

Як зазначається, рішення ради директорів компанії знизити статус управління китайського конгломерату, якому належить частка близько 37%, ухвалено за запитом італійських регулювальних органів.

У 2023 році уряд Італії обмежив повноваження Sinochem у Pirelli, позбавивши китайського акціонера права призначати генерального директора і визначати стратегію компанію. Рішення пояснили питаннями національної безпеки.

"Рішення про відсутність контролю з боку акціонера Sinochem є першим, але не вирішальним кроком на шляху до необхідного коригування управління Pirelli відповідно до нормативних обмежень у США", – сказано в заяві італійської коомпанії.

Водночас керівництво Pirelli підтвердило, що продовжить діалог з основними акціонерами, щоб привести управління компанії у відповідність до американських норм.

Нагадаємо, в березні 2022 року виробник автомобільних шин Pirelli вирішив припинити інвестиції в Росію та призупинити роботу двох своїх заводів у цій країні.