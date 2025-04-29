Ціни на нафту падають на тлі торгової війни між США й Китаєм

Ціни на сиру нафту впали 29 квітня, оскільки інвестори знизили свої очікування щодо зростання попиту через торговельну війну між США та Китаєм, двома найбільшими економіками світу.

Як пише Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на $0,44, до $65,42 за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки WTI впали на $0,40, до $61,65 за барель, передає галузеве видання enkorr.

Зазначається, що в понеділок обидва еталони знизилися на понад $1.

"Ринки уважно стежать за торговельними перемовинами між США й Китаєм, розуміючи, що погіршення відносин між двома найбільшими економіками світу може призвести до рецесії світової економіки", – сказала старша ринкова аналітикиня Phillip Nova Пріянка Сачдева.

На думку більшості економістів, опитаних Reuters, запровадження президентом США Дональдом Трампом мит на весь імпорт створило на цей рік значний ризик глобальної рецесії.

Китай, який наклав власні мита на імпорт із США у відповідь, погіршив ситуацію. Торгова війна між цими країнами, що є провідними споживачами нафти, спонукала аналітиків різко знизити прогнози попиту й цін на нафту.

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Barclays у понеділок знизила свій прогноз ціни на Brent на 2025 рік на $4, до $70 за барель, посилаючись на посилення торговельної напруженості й зміну стратегії видобутку ОПЕК+, як причини профіциту нафти на 1 млн б/д цього року.

Водночас кілька членів ОПЕК+ планують прискорити зростання видобутку другий місяць поспіль у червні, повідомили джерела Reuters минулого тижня.

"Значне зниження цін на нафту є ймовірним, якщо країни-експортери збільшать виробництво", – зазначив аналітик Філіп Верлегер.