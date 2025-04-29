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Новини
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Університет під керівництвом ексміністра Милованова купив гольф-клуб у Києві за 750 мільйонів

Університет під керівництвом ексміністра Милованова купив гольф-клуб у Києві за 750 мільйонів

Приватний вищий навчальний заклад "Київська школа економіки" (KSE) у співпраці з міжнародними партнерами та донорами за $18 млн (751 млн грн за поточним курсом НБУ) придбала комплекс будівель гольф-клубу на Оболонській набережній у Києві.

Про це повідомляє пресслужба KSE.

Зазначається, що комплекс перетворять на університетський кампус, де готуватимуть математиків, інженерів та фахівців високих технологій.

На першому етапі будівлі комплексу буде адаптовано під навчальні аудиторії та дослідницькі лабораторії. Передбачено також простори для літніх шкіл, міжнародних форумів і спільних R&D-програм з бізнесом.

У KSE наголосили, що розвиток нового простору стане найбільшою приватною інвестицією в освіту за всю історію України. Зокрема, загальний бюджет проєкту становить $40 млн, з яких $18 млн спрямували на придбання гольф-центру.

Решту коштів витратять на трансформацію комплексу для освітніх потреб, а також обладнання інженерних і дослідницьких лабораторій, розширення стипендійних програм.

Водночас KSE планує зберегти майданчик для гольфу, але зробить її відкритою для громади.

"Ми не відмовляємось від минулої діяльності гольф-клубу, ми будемо підтримувати цей спорт. Ми не будемо відгороджуватися парканами, і відкриємо цю частину парка для усіх мешканців", – наголосив президент Київської школи економіки Тимофій Милованов у Facebook.

Як повідомлялося, Тимофій Милованов – президент "Київської Школи Економіки", колишній міністр економіки та ексрадник Офісу президента. Входить до складу наглядових рад держкомпаній "Укроборонпром" та "Енергоатом". 

Автор: 

Київ (4683) освіта (223) Милованов Тимофій (131)


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Топ коментарі
+4
Мілованову поперло... держава щедро переливає гроші з бюджету на всякі його дослідження. І всі антикорупційні органи нічого не бачать.
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29.04.2025 12:09
+2
Більшість українців донатять на ЗСУ.
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29.04.2025 12:32
+1
Він не маєток собі купив, як роблять більшість українців, коли на них нападають гроші. Правда ж?
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29.04.2025 12:11
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Мілованову поперло... держава щедро переливає гроші з бюджету на всякі його дослідження. І всі антикорупційні органи нічого не бачать.
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29.04.2025 12:09 Відповісти
Він не маєток собі купив, як роблять більшість українців, коли на них нападають гроші. Правда ж?
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29.04.2025 12:11 Відповісти
Більшість українців донатять на ЗСУ.
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29.04.2025 12:32 Відповісти
Більшість українців не платять податків чи платять їх частково. Майже всі в кого щось замволяв останні роки, завжди - "а можна готівкою?" І в те, що при тому більшість донатить - якось важко віриться. Але це не змінює суть. Навіть ті що донатять, не донатять все що мають, більшість заробленого все одно витрачають на власні потреби. А оце заглядання в чужі кишені замість своїх, яке так ******* у нас - головна причина чому у нас так злиденна економіка.
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29.04.2025 12:52 Відповісти
ПДВ платять при купівлі товарів ? Це також вважається сплатою податків .А ти бачу хитросракий , сам все купуєш в Інтернеті ще і стібеся .
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29.04.2025 12:57 Відповісти
Придуркуватий ти, Юра. Бо ще молодий. От коли тебе держава "підстриже" під нуль, а потім іще будеш винний, ось тоді можливо і порозумнішаєш ! Особливо коли прийде час і держава нарахує тобі "справедливу " пенсію ! І на рахунок донатів - особисто ти скільки донатиш на армію ? Тільки підтвердь це документально, а не ля-ля ! А може ти ходиш в школу ще, десь у четвертий клас ? Тому ти і такий дебіл ?
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29.04.2025 13:11 Відповісти
Боже, яке ж ти дурне і жадібне! Заплатити 300 грн на місяць чи 5% єдиного податку і 1% військового збору для ФОП це називається підстриже під нуль? І ЄСВ до 2025 був добровільним. Не знаю де іще є такі умови для дрібних підприємців. Але жлобилися заплатити й це. Тільки заглядати в чужі кишені хто де що "вкрав". Бо як же це тепер жити - він "вкрав", а я ні. Щодо мене - то я з 93 року заплатив державі більше податків, ніж ти заробив за все своє нікчемне життя.
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29.04.2025 13:44 Відповісти
Більшість українців не платять податків чи платять їх частково...
А це не "заглядання в чужі кішені" з вашого боку?
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29.04.2025 13:28 Відповісти
Дивна аналогія. Мене не цікавить скільки хто заробляє і на що витрачає. Але коли просить за послугу чи товар зняти в банкоматі, а не зпаплатити на картку - мої ЛЕГАЛЬНІ кошти, на які я сплатив податки - означає, що він платити нічого не хоче.
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29.04.2025 13:47 Відповісти
Та нічого дивного тут немає.
Звинувачувати більшість в несплаті податків, як мінімум, безпідставно, маючи стосунки з десятком-другим.
У цього є і інша сторона. У нас, на відміну від Європи, стосунки держави та громадянина є насильницькими. Якщо держава трахає громадянина, то громадянин вважає себе у праві вчиняти так само. І ця межа, де бажання вижити переходить у відвертий похерізм, дуже розмита зараз.
Будь чесним та свідомим і плати все до копійки?
А якщо ця чесність загрожує існуванню твоєї сім*ї та бізнесу, загрожує майбутньому?
Здох, але був чесним і платив податки?
Це тупо.
Така у нас держава, таке життя.
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29.04.2025 14:23 Відповісти
Правда, тільки держава не знайде значно менші суми, щоб оплатити приліт в Україну добровольців з Колумбії і других країн латинської Америки які будуть боронити Україну, не хоче бойові виплачувати, а тут прямо така щедра до свого підхалима, який потім за лекції виплачує міністерші Свириденко по з млн. за лекції, які вона читає по вихідних. Та і поранені бійці за рахунок своїзх рідних відновлюють здоров'я. Так не має бути.
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29.04.2025 12:44 Відповісти
"Я дебіл ну і що з того"?!иМилаванов про висловлювання Коломийського про те,що він "дебіл"!Дебіл але не зовсім,гольф-пгле вже один правда під себе зробив..Правда не надовго...
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29.04.2025 13:03 Відповісти
Зараз боневтік потренується і трампона обіграє на раз ! Треба тільки грати на "інтерес" - програв - давай ракети, танки і літаки !
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29.04.2025 13:19 Відповісти
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29.04.2025 13:28 Відповісти
Зазначається, що комплекс перетворять на університетський кампус, де готуватимуть математиків, інженерів та фахівців високих технологій.

який, в сраку, кампус?
оболонці глаз на жопу натягнуть цьому самовизнаному дебілу.
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29.04.2025 13:52 Відповісти
Попередній якорний пайщик скинув майно? Навряд. Скоріше за все відмивання коштів якорними пайщиками. А цей дебілкуватий фраєрок зіц-покупець.
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29.04.2025 13:58 Відповісти

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