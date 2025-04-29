Університет під керівництвом ексміністра Милованова купив гольф-клуб у Києві за 750 мільйонів

Приватний вищий навчальний заклад "Київська школа економіки" (KSE) у співпраці з міжнародними партнерами та донорами за $18 млн (751 млн грн за поточним курсом НБУ) придбала комплекс будівель гольф-клубу на Оболонській набережній у Києві.

Про це повідомляє пресслужба KSE.

Зазначається, що комплекс перетворять на університетський кампус, де готуватимуть математиків, інженерів та фахівців високих технологій.

На першому етапі будівлі комплексу буде адаптовано під навчальні аудиторії та дослідницькі лабораторії. Передбачено також простори для літніх шкіл, міжнародних форумів і спільних R&D-програм з бізнесом.

У KSE наголосили, що розвиток нового простору стане найбільшою приватною інвестицією в освіту за всю історію України. Зокрема, загальний бюджет проєкту становить $40 млн, з яких $18 млн спрямували на придбання гольф-центру.

Решту коштів витратять на трансформацію комплексу для освітніх потреб, а також обладнання інженерних і дослідницьких лабораторій, розширення стипендійних програм.

Водночас KSE планує зберегти майданчик для гольфу, але зробить її відкритою для громади.

"Ми не відмовляємось від минулої діяльності гольф-клубу, ми будемо підтримувати цей спорт. Ми не будемо відгороджуватися парканами, і відкриємо цю частину парка для усіх мешканців", – наголосив президент Київської школи економіки Тимофій Милованов у Facebook.

Як повідомлялося, Тимофій Милованов – президент "Київської Школи Економіки", колишній міністр економіки та ексрадник Офісу президента. Входить до складу наглядових рад держкомпаній "Укроборонпром" та "Енергоатом".