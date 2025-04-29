Університет під керівництвом ексміністра Милованова купив гольф-клуб у Києві за 750 мільйонів
Приватний вищий навчальний заклад "Київська школа економіки" (KSE) у співпраці з міжнародними партнерами та донорами за $18 млн (751 млн грн за поточним курсом НБУ) придбала комплекс будівель гольф-клубу на Оболонській набережній у Києві.
Про це повідомляє пресслужба KSE.
Зазначається, що комплекс перетворять на університетський кампус, де готуватимуть математиків, інженерів та фахівців високих технологій.
На першому етапі будівлі комплексу буде адаптовано під навчальні аудиторії та дослідницькі лабораторії. Передбачено також простори для літніх шкіл, міжнародних форумів і спільних R&D-програм з бізнесом.
У KSE наголосили, що розвиток нового простору стане найбільшою приватною інвестицією в освіту за всю історію України. Зокрема, загальний бюджет проєкту становить $40 млн, з яких $18 млн спрямували на придбання гольф-центру.
Решту коштів витратять на трансформацію комплексу для освітніх потреб, а також обладнання інженерних і дослідницьких лабораторій, розширення стипендійних програм.
Водночас KSE планує зберегти майданчик для гольфу, але зробить її відкритою для громади.
"Ми не відмовляємось від минулої діяльності гольф-клубу, ми будемо підтримувати цей спорт. Ми не будемо відгороджуватися парканами, і відкриємо цю частину парка для усіх мешканців", – наголосив президент Київської школи економіки Тимофій Милованов у Facebook.
Як повідомлялося, Тимофій Милованов – президент "Київської Школи Економіки", колишній міністр економіки та ексрадник Офісу президента. Входить до складу наглядових рад держкомпаній "Укроборонпром" та "Енергоатом".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А це не "заглядання в чужі кішені" з вашого боку?
Звинувачувати більшість в несплаті податків, як мінімум, безпідставно, маючи стосунки з десятком-другим.
У цього є і інша сторона. У нас, на відміну від Європи, стосунки держави та громадянина є насильницькими. Якщо держава трахає громадянина, то громадянин вважає себе у праві вчиняти так само. І ця межа, де бажання вижити переходить у відвертий похерізм, дуже розмита зараз.
Будь чесним та свідомим і плати все до копійки?
А якщо ця чесність загрожує існуванню твоєї сім*ї та бізнесу, загрожує майбутньому?
Здох, але був чесним і платив податки?
Це тупо.
Така у нас держава, таке життя.
який, в сраку, кампус?
оболонці глаз на жопу натягнуть цьому самовизнаному дебілу.