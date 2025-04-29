Немає грошей через війну: Шмигаль відповів на петицію із закликом підвищити зарплати вчителям

Підвищення посадових окладів для вчителів потребуватиме значних видатків, під час воєнного стану це проблематично.

Про це йдеться у відповіді прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на петицію із проханням переглянути рівень заробітної плати вчителів, яку підтримали понад 25 тис. громадян.

Голова уряду зауважив, що збільшити виплати вчителям можливо шляхом підвищення розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів.

"Зазначене підвищення потребуватиме значних додаткових видатків з бюджетів усіх рівнів, що під час воєнного стану проблематично, оскільки всі власні надходження бюджету спрямовуються на потреби Сил безпеки та оборони", – вказав Шмигаль.

Водночас він нагадав, що вчителі отримують додаткові доплати. Крім того, з початку 2025 року педагогічним працівникам встановлено щомісячну доплату у розмірі 1 300 гривень, а з 1 вересня 2025 року і до кінця воєнного стану вона становитиме 2 600 гривень (з урахуванням податків).

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Як повідомлялося, у листопаді минулого року Кабмін вже вшосте переніс терміни виконання ухваленої в липні 2019 року постанови про збільшення мінімального окладу вчителів до чотирьох прожиткових мінімумів. Цього разу дію постанови зупинили із 1 січня 2025 року і до кінця календарного року, що настає за роком, у якому припинено або скасовано воєнний стан.

Водночас Кабмін установив педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти державної та комунальної форми власності щомісячну доплату за особливі умови праці: