БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
905 42

Немає грошей через війну: Шмигаль відповів на петицію із закликом підвищити зарплати вчителям

Шмигаль відповів на петицію із закликом підвищити зарплати вчителям

Підвищення посадових окладів для вчителів потребуватиме значних видатків, під час воєнного стану це проблематично.

Про це йдеться у відповіді прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на петицію із проханням переглянути рівень заробітної плати вчителів, яку підтримали понад 25 тис. громадян.

Голова уряду зауважив, що збільшити виплати вчителям можливо шляхом підвищення розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів.

"Зазначене підвищення потребуватиме значних додаткових видатків з бюджетів усіх рівнів, що під час воєнного стану проблематично, оскільки всі власні надходження бюджету спрямовуються на потреби Сил безпеки та оборони", – вказав Шмигаль.

Водночас він нагадав, що вчителі отримують додаткові доплати. Крім того, з початку 2025 року педагогічним працівникам встановлено щомісячну доплату у розмірі 1 300 гривень, а з 1 вересня 2025 року і до кінця воєнного стану вона становитиме 2 600 гривень (з урахуванням податків).

Читайте також: Мінімум 30 тисяч гривень плюс доплати: Рада підтримала підвищення зарплат для поліцейських

Як повідомлялося, у листопаді минулого року Кабмін вже вшосте переніс терміни виконання ухваленої в липні 2019 року постанови про збільшення мінімального окладу вчителів до чотирьох прожиткових мінімумів. Цього разу дію постанови зупинили із 1 січня 2025 року і до кінця календарного року, що настає за роком, у якому припинено або скасовано воєнний стан.

Водночас Кабмін установив педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти державної та комунальної форми власності щомісячну доплату за особливі умови праці:

  • з 1 січня 2025 року у розмірі 1,3 тис. грн. (1000 грн "на руки");
  • з 1 вересня 2025 року і до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан, – розміром 2,6 тис. грн. (2000 грн "на руки").

Автор: 

Кабмін (7749) Нацполіція (509) вчитель (62) зарплата (1123) Шмигаль Денис (1488)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+14
Про мусорські і прокурорські зарплати,я так розумію,можна не згадувати?єто другоє?
показати весь коментар
29.04.2025 12:32
+10
Віримо. Суддям, чиновникам, поліції - гроші знайшлися. Для вчителів - немає. Чому я не здивований. Мабуть тому що при будь якій владі і в будь який час грошей для вчителів у бюджеті немає. "Але ви тримайтеся" ))) (Починаючи з закону про те що зарплата вчителів повинна бути на рівні середньої по промисловості, нічого не змінюється).
показати весь коментар
29.04.2025 12:33
+9
Проте у Шмигаля та всього зекодла грошей за час війни стало більше.
показати весь коментар
29.04.2025 12:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Проте у Шмигаля та всього зекодла грошей за час війни стало більше.
показати весь коментар
29.04.2025 12:31 Відповісти
Про мусорські і прокурорські зарплати,я так розумію,можна не згадувати?єто другоє?
показати весь коментар
29.04.2025 12:32 Відповісти
Депутатські та міністерські порахуйте спочатку.
показати весь коментар
29.04.2025 12:36 Відповісти
Ви, де живете?
Тим кого ви перерахуваои, ще жодної клпійки ніхто не додав. Навпаки їх зп вже як 4 роки як заморожена.
показати весь коментар
29.04.2025 12:40 Відповісти
Віримо. Суддям, чиновникам, поліції - гроші знайшлися. Для вчителів - немає. Чому я не здивований. Мабуть тому що при будь якій владі і в будь який час грошей для вчителів у бюджеті немає. "Але ви тримайтеся" ))) (Починаючи з закону про те що зарплата вчителів повинна бути на рівні середньої по промисловості, нічого не змінюється).
показати весь коментар
29.04.2025 12:33 Відповісти
Почніть з депутатів
показати весь коментар
29.04.2025 12:38 Відповісти
Де і коли підвищили зп поліції і суддям, або прокурорам? Номер закону, постанови уряду можете дати?
Ну то навіщо писати БРЕХНЮ?!
Ви, що шмигаль?
показати весь коментар
29.04.2025 12:41 Відповісти
Трохи запитів у гугл і ось результат:
Суддям: https://sud.ua/uk/news/publication/326062-zarabotnaya-plata-rabotnikov-apparatov-sudov-s-1-aprelya-uvelichitsya-na-20-87-v-zavisimosti-ot-dolzhnosti-gsa
Поліції: https://ua.korrespondent.net/ukraine/4763347-ukrainskym-politseiskym-pidvyschat-zarplaty
Прокурорам: https://sud.ua/uk/news/publication/314185-byudzhetnyy-komitet-podderzhal-uvelichenie-prokuroram-v-2025-godu-prozhitochnogo-minimuma-dlya-rascheta-okladov-s-1600-grn-do-2102-grn
Вас в гуглі забанили?
І поясніть мені ще, для чого в кожну школу посадили по поліціонеру з зарплатою в 30000 грн? Якщо зарплати навіть директорів суттєво нижче. І де на цих поліціянтів (головна задача яких - не заснути під час чергування) знайшли гроші?
показати весь коментар
29.04.2025 12:54 Відповісти
Добре що є гроші на Зєлємарафон і тротуарну плитку в прифронтових містах.
показати весь коментар
29.04.2025 12:33 Відповісти
А на пенсії прокурВорам-інвалідам вистачає? Шмигаль, ти цинічний покидьок.
показати весь коментар
29.04.2025 12:34 Відповісти
Ви звідки пишите? З Марсу?
Ну, то повертайтесь.аби освіжити пам'ять.
На прокуратуру вже 4 роки як влада кладе болт, аби її.розчавити.
показати весь коментар
29.04.2025 12:44 Відповісти
А ви з якої сонячної системи? Про хмельницьку братію прокурорських покидьків не чули?
показати весь коментар
29.04.2025 12:50 Відповісти
Корецький - ПАТ «Укртатнафти» та «Укрнафти»: за 2024 р. отримав майже 27 млн.грн.
Немає грошей?
показати весь коментар
29.04.2025 12:34 Відповісти
Але гроші є для депутатів, бо вони не воюють.
показати весь коментар
29.04.2025 12:34 Відповісти
Так. Там свій нуль з алчністю, яка їх не шкодує, отримуючі над.ними нещадну перемогу.
показати весь коментар
29.04.2025 12:45 Відповісти
І тільки для вас завжди єгроші в ьудь якій кількості!!
Натомість.наші зелені «конгресмени» пропонують додати в свої паші грошеннят з народної кішені.
Ублю...ки!!!!
Як вас земля носить, алчні потвори
Військови збирають то на дрони, то на лікування, то на протези; купа людей живе в напівзруйнованих домах, позбавлені житла!!!
А ви, су...и , все не нажретеся!!
Мразі!!!
Потвори!!!!
Збоченці!!!
«Голова регламентного комітету Ради зареєстрував проект постанови до збільшення суми компенсації вартості проїзду депутата до 13 тисяч грн на місяць, а також збільшення до 900 грн щоденної компенсації за оренду житла.»
показати весь коментар
29.04.2025 12:35 Відповісти
А для поліції, прокурорам, суддям, міністрам, і депутатам є.
показати весь коментар
29.04.2025 12:36 Відповісти
Хто і коли їм підняв зп? Чи ви пишете з рашки?
показати весь коментар
29.04.2025 12:46 Відповісти
Поліціям є підвищення а вчителям ні? Може дешевше їх на фронт?
показати весь коментар
29.04.2025 12:36 Відповісти
І себе на фронт, разом з депутаиами візьми.
показати весь коментар
29.04.2025 12:39 Відповісти
Поліціянтка ? Чи прокурор ?
показати весь коментар
29.04.2025 12:40 Відповісти
Дебіл, чи від зелених?
показати весь коментар
29.04.2025 13:10 Відповісти
Таких нафронтниць як ти і першу чергу, які верещать як різані.
показати весь коментар
29.04.2025 12:40 Відповісти
Сидиш, сериш в тилу, кацапоїде?
показати весь коментар
29.04.2025 13:11 Відповісти
Піздец і так отримують 4к зелені і ще мало. Потужно так нічого не скажеш.
показати весь коментар
29.04.2025 12:37 Відповісти
Висновок. Виборів не планується, тому вчителям показали середній палець.
Бо пере виборами обов'язково обіцяють манну небесну, розраховуючі на продажність.вчителів під час голосувння.
показати весь коментар
29.04.2025 12:37 Відповісти
та зрозуміло що виборів не буде, медіапростір зелених віднедавна затих, це також знаково
показати весь коментар
29.04.2025 12:59 Відповісти
Їм не вистачає 4 000 баксів???
Ти бач, як зажрались???
показати весь коментар
29.04.2025 12:37 Відповісти
а мусорам мінімальну 30 тис грн у шмигаля вистачило коштів?????
тупорилому без освіти ОДРАЗУ мінімум 30 000 грн, а Вчителю з вищою освітою 7 тис грн??????
уроди корумповані
показати весь коментар
29.04.2025 12:41 Відповісти
Але суддям поліцаям і зрадникам у вр підвищення завжди знайдеться!
показати весь коментар
29.04.2025 12:43 Відповісти
На 1000 грн знайшлись. Всім: від олігархів до безпритульних. Знайшлись гроші й на марафонзєлєнськаВО. Ти ба, й прокурорам знайшлись. А для виховання дітей не вистачає. Бо ЗСУ стало заважати. шмаркля була шмарклею, і залишилась шмаркляю ..ідора.
показати весь коментар
29.04.2025 12:43 Відповісти
вже ж "дали" 4 тис. баксів, скільки можна......
а якщо серйозно- й.о...ні виродки
показати весь коментар
29.04.2025 12:44 Відповісти
Найбільшими лохами виявилися працівники освіти. Це сумно.
показати весь коментар
29.04.2025 12:46 Відповісти
Как свои карманы набиваь есть
показати весь коментар
29.04.2025 12:48 Відповісти
Очередной раз доказал, что он негодяй и подонок.

Депутаты хотят принять решение о повышении им выплат за аренду жилья, которое они, якобы, снимают для проживания, хотя живут в своих собственных квартирах.

Речь идёт о суммах до 60-ти тысяч гривен в месяц на каждого, вы представляет, в каких апартаментах они живут?

Содержание парламента обходится украинцам в сумму более трёх миллиардов гривен в год, а теперь ответьте себе, что более нужнее украинцам, качественные учителя и качественное обучение наших детей или содержание шайки воров и уголовников?

Вот где деньги, гражданин шмыгаль!
показати весь коментар
29.04.2025 12:49 Відповісти
вчителі взагалі обнагліли, їм що 4000 доларів мало які одержують з травня 2019го????
показати весь коментар
29.04.2025 12:57 Відповісти
Всі гроші пішли на невказаний в декларації автомобіль для дружини шмигаля.

А ЧОГО ВЕСЬ ЧАС ВЧИТЕЛІ та МЕДИКИ в УВАЗІ.
А ДЕ ПОДІЛИСЯ ПРАЦІВНИКИ КУЛЬТУРИ з МІНІМАЛЬНОЮ ЗАРПЛАТНЕЮ?
В НИХ НЕ ЛЕГША РОБОТА.
СПРАВЖНІЙ ЧЕРЧЕЛЬ КАЗАВ: "Якщо ми не будемо фінансувати культуру, то за що ми тоді воюватимемо?"

А український zEчерчель зі своєю шмигальнею за "какую разніцу" війну ведуть.

ЯКБИ ПРЕСТИЖ ВІДДАВАВСЯ УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ - ВІЙНИ НЕ БУЛО Б!
БУЛА Б СОБОРНІСТЬ!

Але вам, zeПЛІСНЯВИМИ МІЗКАМИ цього НІКОЛИ не збагнути.
показати весь коментар
29.04.2025 12:58 Відповісти
4 000 євро вчителям у 19році від зеленої гниди. їм все мало?
показати весь коментар
29.04.2025 13:01 Відповісти
У нас мусоров в рази більше, ніж вчителів. І зарплатні в них в рази більші. Тільки від вчителів виходять нормальні освічені громадяни (є вийнятки, звичайно), а от в мусарню і після мусарні виходить лише біологічне сміття
показати весь коментар
29.04.2025 13:07 Відповісти
От читаю ваш пост і худію. Як то кадете - мусора..а зто їх виховує?? Може вчителі по 4 к баксів??
показати весь коментар
29.04.2025 13:15 Відповісти
А що відповів би шмігаль на петицію урізати зарплати владним пацюкам?
показати весь коментар
29.04.2025 13:17 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 