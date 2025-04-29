Немає грошей через війну: Шмигаль відповів на петицію із закликом підвищити зарплати вчителям
Підвищення посадових окладів для вчителів потребуватиме значних видатків, під час воєнного стану це проблематично.
Про це йдеться у відповіді прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на петицію із проханням переглянути рівень заробітної плати вчителів, яку підтримали понад 25 тис. громадян.
Голова уряду зауважив, що збільшити виплати вчителям можливо шляхом підвищення розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів.
"Зазначене підвищення потребуватиме значних додаткових видатків з бюджетів усіх рівнів, що під час воєнного стану проблематично, оскільки всі власні надходження бюджету спрямовуються на потреби Сил безпеки та оборони", – вказав Шмигаль.
Водночас він нагадав, що вчителі отримують додаткові доплати. Крім того, з початку 2025 року педагогічним працівникам встановлено щомісячну доплату у розмірі 1 300 гривень, а з 1 вересня 2025 року і до кінця воєнного стану вона становитиме 2 600 гривень (з урахуванням податків).
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Як повідомлялося, у листопаді минулого року Кабмін вже вшосте переніс терміни виконання ухваленої в липні 2019 року постанови про збільшення мінімального окладу вчителів до чотирьох прожиткових мінімумів. Цього разу дію постанови зупинили із 1 січня 2025 року і до кінця календарного року, що настає за роком, у якому припинено або скасовано воєнний стан.
Водночас Кабмін установив педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти державної та комунальної форми власності щомісячну доплату за особливі умови праці:
- з 1 січня 2025 року у розмірі 1,3 тис. грн. (1000 грн "на руки");
- з 1 вересня 2025 року і до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан, – розміром 2,6 тис. грн. (2000 грн "на руки").
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Тим кого ви перерахуваои, ще жодної клпійки ніхто не додав. Навпаки їх зп вже як 4 роки як заморожена.
Ну то навіщо писати БРЕХНЮ?!
Ви, що шмигаль?
Суддям: https://sud.ua/uk/news/publication/326062-zarabotnaya-plata-rabotnikov-apparatov-sudov-s-1-aprelya-uvelichitsya-na-20-87-v-zavisimosti-ot-dolzhnosti-gsa
Поліції: https://ua.korrespondent.net/ukraine/4763347-ukrainskym-politseiskym-pidvyschat-zarplaty
Прокурорам: https://sud.ua/uk/news/publication/314185-byudzhetnyy-komitet-podderzhal-uvelichenie-prokuroram-v-2025-godu-prozhitochnogo-minimuma-dlya-rascheta-okladov-s-1600-grn-do-2102-grn
Вас в гуглі забанили?
І поясніть мені ще, для чого в кожну школу посадили по поліціонеру з зарплатою в 30000 грн? Якщо зарплати навіть директорів суттєво нижче. І де на цих поліціянтів (головна задача яких - не заснути під час чергування) знайшли гроші?
Ну, то повертайтесь.аби освіжити пам'ять.
На прокуратуру вже 4 роки як влада кладе болт, аби її.розчавити.
Немає грошей?
Натомість.наші зелені «конгресмени» пропонують додати в свої паші грошеннят з народної кішені.
Ублю...ки!!!!
Як вас земля носить, алчні потвори
Військови збирають то на дрони, то на лікування, то на протези; купа людей живе в напівзруйнованих домах, позбавлені житла!!!
А ви, су...и , все не нажретеся!!
Мразі!!!
Потвори!!!!
Збоченці!!!
«Голова регламентного комітету Ради зареєстрував проект постанови до збільшення суми компенсації вартості проїзду депутата до 13 тисяч грн на місяць, а також збільшення до 900 грн щоденної компенсації за оренду житла.»
Бо пере виборами обов'язково обіцяють манну небесну, розраховуючі на продажність.вчителів під час голосувння.
Ти бач, як зажрались???
тупорилому без освіти ОДРАЗУ мінімум 30 000 грн, а Вчителю з вищою освітою 7 тис грн??????
уроди корумповані
а якщо серйозно- й.о...ні виродки
Депутаты хотят принять решение о повышении им выплат за аренду жилья, которое они, якобы, снимают для проживания, хотя живут в своих собственных квартирах.
Речь идёт о суммах до 60-ти тысяч гривен в месяц на каждого, вы представляет, в каких апартаментах они живут?
Содержание парламента обходится украинцам в сумму более трёх миллиардов гривен в год, а теперь ответьте себе, что более нужнее украинцам, качественные учителя и качественное обучение наших детей или содержание шайки воров и уголовников?
Вот где деньги, гражданин шмыгаль!
А ЧОГО ВЕСЬ ЧАС ВЧИТЕЛІ та МЕДИКИ в УВАЗІ.
А ДЕ ПОДІЛИСЯ ПРАЦІВНИКИ КУЛЬТУРИ з МІНІМАЛЬНОЮ ЗАРПЛАТНЕЮ?
В НИХ НЕ ЛЕГША РОБОТА.
СПРАВЖНІЙ ЧЕРЧЕЛЬ КАЗАВ: "Якщо ми не будемо фінансувати культуру, то за що ми тоді воюватимемо?"
А український zEчерчель зі своєю шмигальнею за "какую разніцу" війну ведуть.
ЯКБИ ПРЕСТИЖ ВІДДАВАВСЯ УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ - ВІЙНИ НЕ БУЛО Б!
БУЛА Б СОБОРНІСТЬ!
Але вам, zeПЛІСНЯВИМИ МІЗКАМИ цього НІКОЛИ не збагнути.