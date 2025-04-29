"Власна справа": Держава виплатила підприємцям 6 мільярдів грантів та отримала назад 7 мільярдів податків

Від старту програми "Власна справа" 25 тисяч українців отримали від держави гранти на розвиток малого та середнього бізнесу на загальну суму 6 млрд грн. Водночас грантери вже сплатили до бюджету 7 млрд грн податків та зборів.

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.

"За підтримки держави відкрито тисячі нових компаній по всій країні, підприємці збільшують обсяги виробництва, розвивають нові напрямки, виходять на нові ринки. Вони працюють, створюють нові робочі місця, забезпечують економічний розвиток, сплачують податки. Грантери програми вже сплатили до бюджету 7 млрд грн податків та зборів", – наголосила урядовиця.

Зазначається, що в останній хвилі програми переможцями стали 455 українців, які отримають гранти на старт або розширення бізнесу на 106 млн грн.

Серед отримувачів мікрогрантів шостої хвилі 58% жінок, 33% чоловіків, 9% юридичних осіб.

Найбільше грантоотримувачів із Львівської (64), Вінницької (35), Харківської (34), Івано-Франківської (31), Дніпропетровської (29), Хмельницької (28) областей та міста Києва (28).

Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть грантери останньої хвилі, є:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів – 155 людей;

переробна промисловість – 67 людей;

тимчасове розміщування й організація харчування – 64 людини;

надання інших видів послуг – 37 людей.

Про програму

Нагадаємо, за грантовою програмою "Власна справа" українці можуть отримати мікрогрант від 50 тис. до 250 тис. грн. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності.

Для отримання гранту понад 75 тис. грн обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту.

Українці віком до 25 років можуть отримати грант розміром до 150 тис. грн із зобов'язанням зареєструватись як ФОП, вимога створити робочі місця для них не обов'язкова.

Кошти гранту можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення.

Заявки на отримання гранту подаються через портал "Дія" разом з бізнес-планом. Адмініструє програму Державна служба зайнятості.