Суд Євросоюзу зобов’язав Мальту закрити програму "золотих паспортів"

Суд Європейського Союзу підтримав скаргу Єврокомісії та зобов’язав Мальту припинити програму "золотих паспортів", у межах якої можна отримати громадянство в обмін на інвестиції.

Як пише Reuters, суд ЄС постановив, що країна має припинити програму як таку, що суперечить законодавству Євросоюзу, передає Європейська правда.

Програма передбачала, що заможні іноземці можуть отримати мальтійський паспорт в обмін на інвестицію в країну близько 1 млн євро. Отримання паспорта Мальти автоматично відкриває можливість жити та проживати у будь-якій країні ЄС.

Єврокомісія подала відповідну скаргу щодо Мальти у 2022 році, після того, як у 2020 році запустила процедуру щодо порушення законодавства ЄС. Валетта ж наполягала, що має право на це і правильно інтерпретує Договори ЄС.

Суд зазначив, що хоча країни-члени мають повне право визначати порядок надання чи відкликання свого громадянства, Мальта програмою "золотих паспортів" порушила принцип взаємної довіри між країнами-членами.

"Країна-член не може надавати своє громадянство, а з ним де-факто громадянство ЄС, в обмін на визначені платежі чи інвестиції. Це фактично перетворює набуття громадянства на комерційну транзакцію...Така практика не дозволяє встановити необхідну солідарність і довірливі відносини між країною-членом та її громадянами та забезпечувати взаємну довіру між країнами-членами", – зазначив суд.

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Мальта призупинила програму "золотих паспортів" для громадян РФ і Білорусі після повномасштабного нападу Росії на Україну, але зберегла її для громадян інших країн.

Водночас нещодавно FT дізналися, що низка підсанкційних росіян все одно отримали паспорти Мальти за схемою "золотої візи".

Як повідомлялося, у лютому президент США Дональд Трамп анонсував запуск програми продажу так званих "золотих карток" для заможних іноземців за $5 млн. Картки гарантуватимуть право на проживання і роботу в країні та полегшать процес отримання громадянства. У перший день продажу було продано тисячу "золотих карток".

Міністр торгівлі Говард Лутнік зазначив, що нова ініціатива може замінити чинну програму EB-5, яка дозволяє іноземним інвесторам отримувати грін-карти через вкладення в американські проєкти та створення робочих місць.