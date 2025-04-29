Розікрали 90 мільйонів на дровах для ЗСУ і накупили автівок та квартир: БЕБ викрило ще одну злочинну організацію

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомили про підозру 8 особам - учасникам злочинної організації за розтрату понад 90 мільйонів гривень бюджетних коштів під час закупівлі дров для потреб ЗСУ.

За даними слідства, до складу злочинної організації входили керівники квартирно-експлуатаційного управління (КЕУ), начальники паливної групи, уповноважені особи з проведення державних закупівель КЕУ, колишні керівники КЕУ та фізичні особи-підприємці, повідомляє пресслужба БЕБ.

"Фігуранти за попередніми домовленостями в рамках прямих договорів закуповували дрова для потреб підрозділів ЗСУ у Харківській та Луганській областях за значно завищеними цінами. При цьому деякі підрядники купували паливну деревину в інших суб’єктів господарювання за нижчими цінами, а потім перепродавали її КЕУ", – зазначається у повідомленні.

За підрахунками аналітиків БЕБ, які підтверджені результатами експертиз, за такою схемою зловмисники привласнили майже 90 млн грн державних коштів.

"За частину незаконно отриманих коштів підозрювані придбали рухоме та нерухоме майно. Йдеться про більше ніж 40 млн грн, які витратили на купівлю 13 автомобілів, 18 квартир в Києві, Львові, Харкові та Івано-Франківську, 42 паркомісця у Києві, Львові та Харкові, нежитлові будівлі - понад 300 квадратних метрів у Харкові, земельну ділянку площею 1,5 га у Харкові та 2 радянські раритетні авто "ГАЗ-14 "Чайка" та "ГАЗ-3102", – зазначається у повідомленні.

На підставі зібраних доказів вісьмом учасникам злочинної організації оголосили підозри за ч. 1 та 2 ст. 255 (створення та участь злочинної організації), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу.

Наразі накладено арешти на їх активи орієнтовною вартістю понад 36 млн грн, додали у БЕБ.

Нагадаємо, Квартирно-експлуатаційні відділи (КЕВ) підпорядковується Командувачу Сил логістики ЗСУ, лише від початку 2025 року вони купили паливної деревини першої групи на загальну суму близько 1 мільярда гривень, підрахували Наші гроші.

Раніше ДБР викрило цілу низку посадовців КЕВ Міноборони на розкраданні коштів під час закупівель дров. Зокрема, Квартирно-експлуатаційного відділу Луганська, що входить до системи сил логістики ЗСУ, та їх пособники отримали підозру у заволодінні понад 101 млн грн під час закупівель паливної деревини для потреб військових.

Крім того, детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили організовану злочинну групу, до складу якої входив керівник однієї з квартирно-експлуатаційних частин у Житомирській області, яка заволоділа 10 млн грн на закупівлях дров для потреб ЗСУ.

Вже у квітні 2025 року детективи БЕБ викрили три організованих злочинних групи, які заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах під час закупівлі дров для ЗСУ. За даними слідства, службові особи державних установ ЗСУ уклали прямі договори на закупівлю дров за значно завищеними цінами, а для легалізації коштів підозрювані залучили фізичних осіб-підприємців, які вивели понад 15 млн грн у готівку.

Крім того, у квітні детективи БЕБ виявили закупівлю дров для потреб підрозділів ЗСУ у Запорізькій області за завищеними на 20 мільйонів гривень цінами.