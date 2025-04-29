Польща витратила на Starlink для України $86 мільйонів

Упродовж 2022-2024 років Польща надала Україні допомоги у забезпеченні супутниковим зв’язком мережі Starlink на суму 323 млн злотих (близько $86 млн).

Про це пише мілітарне видання Polska Zbrojna, передає Укрінформ.

Зазначається, що ця сума включає придбання пристроїв і витрати на підписку.

"У цьому році не планується подальших закупівель, а орієнтовна вартість передплати має перевищити 77 мільйонів злотих – згідно з даними, опублікованими міністерством цифровізації" – пишуть журналісти.

Гроші на супутниковий зв’язок надходять із Фонду допомоги Україні, створеного польською владою після 24 лютого 2022 року. Завдяки цим коштам Україна наразі отримала 24,5 тис. супутникових терміналів. Ще 5,1 тис. пристроїв надали інші суб’єкти з Польщі. Абонентську плату за всі пристрої оплачує польський уряд.

Також видання зауважує, що із 5 тисяч терміналів, закуплених наприкінці 2024 року до березня цього року Україна отримала 1584 одиниці. Решта чекають на складі Інституту зв'язку. Відповідальність за їх отримання та транспортування несе українська сторона.

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Раніше стало відомо, що європейські країни намагаються дати Україні альтернативу супутниковій мережі Starlink після того, як США в березні призупинили військову допомогу та обмін розвідданими з Києвом. Так, люксембурзький SES, іспанський Hisdesat, Viasat (власник британського Inmarsat) і французький Eutelsat/OneWeb підтвердили, що ведуть переговори з урядами та інституціями ЄС про те, як забезпечити резервне підключення до України.

Раніше агентство Reuters із посиланням на джерела писало, що представники адміністрації Дональда Трампа погрожували Україні негайним відключенням від Starlink, якщо Київ не погодиться на угоду про розподіл прибутку від використання українських природних ресурсів.

Наступного ж дня міністр оборони Рустем Умєровзаявив, що Україна має альтернативу системі Starlink.