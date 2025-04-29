"Енергоатом" отримав торік 1,3 мільярда прибутку, але дивідендів державі не платитиме
Кабінет Міністрів України затвердив підсумки роботи "Енергоатома" за 2024 рік із чистим прибутком компанії в 1,3 млрд грн.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
"Усі 100% прибутку буде спрямовано на покриття збитків попередніх років. Дивіденди – не виплачуються", – також заявив він.
Кабміном також було підтверджено висновок незалежного аудитора й затверджено звіт про винагороди наглядовій раді.
Раніше повідомлялося, що компанія "Енергоатом" за минулий рік виробила 53 млрд кВт-год електроенергії, що на 2% більше, ніж було згенеровано у 2023 році і на 12% більше, ніж у 2022 році.
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