"Енергоатом" отримав торік 1,3 мільярда прибутку, але дивідендів державі не платитиме

Кабінет Міністрів України затвердив підсумки роботи "Енергоатома" за 2024 рік із чистим прибутком компанії в 1,3 млрд грн.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Усі 100% прибутку буде спрямовано на покриття збитків попередніх років. Дивіденди – не виплачуються", – також заявив він.

Кабміном також було підтверджено висновок незалежного аудитора й затверджено звіт про винагороди наглядовій раді.

Раніше повідомлялося, що компанія "Енергоатом" за минулий рік виробила 53 млрд кВт-год електроенергії, що на 2% більше, ніж було згенеровано у 2023 році і на 12% більше, ніж у 2022 році.