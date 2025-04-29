Рада підвищить штрафи за порушення у заповідниках у 50 разів

Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до статті 91 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності за порушення правил охорони та використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду".

Ухвалення відповідного урядового законопроєкту №11309 у першому читанні на засіданні у вівторок підтримали 237 народних депутатів, повідомила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.

Законопроєкт передбачає суттєве, у 50 разів, підвищення штрафів за порушення правил охорони та використання заповідних територій:

для фізичних осіб штраф становитиме від 8,5 тис. до 17 тис. грн;

для посадових осіб – від 17 тис. до 25,5 тис. грн.

За словами очільниці міністерства, цей законопроєкт враховує нові екологічні обмеження, передбачені ухваленим у січні цього року законом, який суттєво обмежив можливість пересування транспортними засобами на заповідних територіях.

"Без оновлення політики штрафів є ризики, що потенційні правопорушники зможуть ігнорувати нові правила, адже сьогодні розмір штрафу для громадян становить від 153 до 408 грн, а для посадових осіб – від 255 до 510 грн. Такі суми не виконують превентивну функцію. Для прикладу, в 2024 році було винесено 661 протокол і накладено штрафів на суму лише 89,24 тис. грн. Але фактичні збитки природно-заповідному фонду за цей же період становили понад 430 млн грн", – розповіла Гринчук.

Як повідомлялося, у січні Верховна Рада ухвалила закон, який має заборонити так званий "джипінг" на заповідних територіях.