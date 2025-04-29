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Кабмін відклав впровадження європейських екостандартів для виробників товарів оборонного призначення

Кабмін відклав впровадження європейських екостандартів для виробників ОПК

Кабінет Міністрів України відклав впровадження вимог щодо відповідності стандартам "Євро-5" та "Євро-6" транспортних засобів, які використовуються у виробництві товарів оборонного призначення.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. 

"Євро-5" та "Євро-6" – це екологічні стандарти, що регулюють вміст шкідливих речовин у вихлопних газах.

Зокрема, схвалено проєкт закону "Про внесення зміни до статті 3-2 закону України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів" щодо вимог відповідності екологічним нормам".

"Законопроєктом передбачається відстрочення впровадження з 1 січня 2025 року вимоги щодо відповідності "Євро-5" та "Євро-6" транспортних засобів, що класифікуються за кодом згідно з УКТ ЗЕД 8701 21 10 00, які ввозяться на митну територію України в митному режимі імпорту для використання у виробництві продукції оборонного призначення, якщо замовником такої продукції є державний замовник, визначений Кабміном, та/або для експлуатації таким замовником", – зазначив Мельничук.

Нагадаємо, на початку квітня Україна та Європейський Союз продовжили дію "транспортного безвізу" до кінця 2025 року.

До того Комісія з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки у галузі автомобільного транспорту в особливий період, визначила 10 автотранспортних компаній такими, що відповідають установленим критеріям.

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оборона (500) виробництво (1300) транспорт (507) екологія (408)


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