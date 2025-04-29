Рада дозволить купувати інноваційні ліки за кошти місцевих бюджетів

Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення доступу пацієнтів до лікарських засобів, що підлягають закупівлі особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, шляхом укладення договорів керованого доступу".

Ухвалення відповідного законопроєкту №13135 у першому читанні на засіданні у вівторок підтримали 235 народних депутатів, повідомляється на сайті парламенту.

Метою законопроєкту у пояснювальній записці вказано "подальше розширення доступу населення України до оригінальних (інноваційних) лікарських засобів, які закуповуються із застосуванням договорів керованого доступу, оптимізація витрат на здійснення таких закупівель шляхом запровадження принципу змішаного фінансування, що передбачає залучення не лише коштів державного бюджету, а й коштів місцевих бюджетів, коштів закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності".

Для цього законопроєктом пропонується дозволити закупівлю лікарських засобів за кошти місцевих бюджетів та кошти суб'єктів господарювання державної або комунальної форм власності, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Як зазначається у пояснювальній записці, ухвалення закону, серед іншого, дозволить "зробити використання коштів місцевих бюджетів, а також власних коштів закладів охорони здоров’я при закупівлі інноваційних ліків ефективнішим та результативнішим, мінімізувати корупційні ризики в закупівлях ліків за регіональні кошти; зменшити навантаження на державний бюджет".

Договір керованого доступу (далі – ДКД) – це інструмент закупівлі оригінального (інноваційного) лікарського засобу за кошти державного бюджету за результатами прямих та конфіденційних перемовин між МОЗ і фармацевтичним виробником. ДКД дозволяє МОЗ безпосередньо вступати в переговори з виробниками та отримувати інноваційні лікарські засоби за значно зниженими цінами.

Водночас законопроєкт передбачає, що перелік лікарських засобів, що закуповуються за договорами керованого доступу, затверджуватиме Кабмін.

При цьому будь-яка інформація, що прямо чи опосередковано стосується предмета переговорів щодо договорів керованого доступу (крім інформації стосовно договору керованого доступу, що оприлюднюється відповідно до законодавства), буде інформацією з обмеженим доступом та не підлягатиме розголошенню.

Як повідомлялося, раніше Кабмін ухвалив постанову про створення та управління Національним каталогом цін на ліки. Ця постанова також врегульовує реферування цін на лікарські засоби і декларування цін на лікарські засоби в Національному каталозі цін.