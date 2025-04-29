У єдиному державному реєстрі адрес вже верифіковано понад 90% вулиць. Для чого це потрібно?

За дев'ять місяців роботи Єдиного державного реєстру адрес (ЄДРА) у громадах було верифіковано вже понад 90% вулиць. Загалом до реєстру вже отримали доступ 1284 громади.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій.

Як зазначається, найбільш активними користувачами системи є громади Закарпатської, Волинської та Кіровоградської областей.

Верифікація вулиць – перший етап наповнення ЄДРА. Вона є необхідною для всіх громад, крім тих, що знаходяться у зоні бойових дій чи на тимчасово окупованих територіях.

"Станом на сьогодні 30 найбільших міст та 1020 громад опрацювали вулиці своїх населених пунктів. Суми першими серед обласних центрів завершили цей процес", – сказано в повідомленні.

На другому етапі наповнення Реєстру відбувається верифікація адрес. Вона передбачає перевірку існування та коректності написання конкретних номерів будинків, а також їхню "прив'язку" до відповідної верифікованої вулиці.

900 громад вже розпочали верифікацію адрес. Найкращі показники серед них мають Херсонська, Волинська та Миколаївська області.

Серед великих міст лідерами процесу є:

Суми – 55%,

Херсон – 39%,

Умань – 30%.

Навіщо потрібен Єдиний державний реєстр адрес

Проєкт ЄДРА реалізовується для систематизації адресної інформації та створення єдиного, повного, актуального джерела адресних даних.

Окрім того, Реєстр має істотно поліпшити обмін даними між інформаційними системами, сприяти зменшенню помилок у адресах, протидії шахрайству щодо прав власності на нерухомість та спрощенню надання соціальних послуг.

На місцевому рівні запровадження ЄДРА сприятиме кращому адмініструванню податків на нерухомість завдяки підвищенню якості інформації, а відтак – наповненню локальних бюджетів.

Реєстр створено з урахуванням норм європейського фреймворку інфраструктури просторових даних INSPІRE, що в майбутньому має сприяти взаємодії даних з реєстру на європейському рівні.

Як повідомлялося, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури почало впровадження Єдиного державного реєстру адрес у регіонах наприкінці квітня минулого року.

У серпні органи місцевого самоврядування розпочали верифікацію адрес у Єдиному державному реєстрі адрес.