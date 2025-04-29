79% українців змушені економити на інших товарах, щоб купити ліки, – дослідження. ІНФОГРАФІКА

Про збільшення витрат за останній рік заявляє більшість українців (82%). Основними категоріями витрат є продукти харчування (85%), комунальні послуги (72%), та ліки (60%).

Про це йдеться в дослідженні компанії Gradus Research.

Серед респондентів віком 60+ років більшість (78%) назвала ліки однією з основних статей витрат.

Найбільша частка людей, для яких ліки є основною категорією витрат, проживає в селах – 71%, тоді як в містах із населенням до 50 тис. осіб цей показник становить 50%.

Загалом 94% опитаних українців відчули здорожчання ліків. Для 90% респондентів це стало серйозною проблемою, що змусила їх переглянути власні витрати та почати економити.

Відтак, 79% респондентів уже почали шукати способи заощаджень. Найбільше економлять на одязі, товарах для дому і продуктах харчування.

У селах цей процес виявився найпоширенішим – 86% мешканців сільських територій почали заощаджувати. Найменше економлять у містах-мільйонниках – 72%.

Особливо критичною ситуація є для людей віком 60+ років, серед яких 62% змушені обмежувати витрати на їжу, а 66% респондентів 55-60 років – на товари для дому.

"Це свідчить про те, що подорожчання ліків не просто вплинуло на рівень життя населення, а змушує людей відмовлятися від базових потреб, що може мати серйозні соціальні та медичні наслідки", – заявляють автори дослідження.







Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців. Із 1 березня ціни на 100 найпопулярніших медичних засобів мали знизитися на 30%.

На виконання рішення РНБО Кабмін обмежив максимальну торговельну націнку аптек при продажі ліків, а також запровадив низку інших обмежень. Своєю чергою українські фармвиробники погодилися знизити ціни на понад 200 препаратів, починаючи з березня.

Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензора: Як Зеленський наказав "найбільш затребуваним" лікам дешевшати