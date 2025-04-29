"єОселя": Обсяги видачі іпотечних кредитів від початку року впали на 40%

Сума виданих кредитів за програмою доступної іпотеки "єОселя" з початку 2025 року станом на кінець квітня становить 3,2 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні оператора програми – ПрАТ "Укрфінжитло", передає Інтерфакс-Україна.

Від початку цього року пільгові кредити отримали 1,7 тис. сімей, тоді як за аналогічний період 2024 року було видано кредитів на 5,3 млрд грн для 3,1 тис. сімей.

Загалом станом на 29 квітня за весь час дії програми пільгової іпотеки "єОселя" власниками житла стали 16 581 родин, загальна сума отриманих кредитів становить 27,27 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що Національний банк України наполягатиме на необхідності переглянути умови програми пільгового іпотечного кредитування "єОселя".