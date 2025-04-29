Мінфін знизив ставки за облігаціями державної позики у доларах

Міністерство фінансів знизило ставку дохідності за новим випуском річних доларових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Цьому сприяв рекордний попит з боку банків на доларові ОВДП, передає Інтерфакс-Україна.

На первинному аукціоні з розміщення облігацій, що відбувся у вівторок, 29 квітня, ставка відсікання для доларових цінних паперів склала 4,25%, тоді як середньозважена – 4,17% річних. На попередньому аукціоні 25 березня Мінфін розмішував доларові ОВДП строком обігу 11 місяців під 4,5% річних.

За інформацією Мінфіну, за пропозиції $200 млн (за номіналом) попит на ці цінні папери становив $1,03 млрд, дохідність в конкурентних заявках коливалась в межах 4-4,49% річних, було задоволено 107 заявок зі 156.

Таким чином міністерству вдалося суттєво компенсувати погашення доларових ОВДП на $281 млн, яке відбулося минулого тижня.

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Щодо гривневих облігацій, то на аукціонах з їх розміщення ставки залишилися незмінними: 16,35% річних за 16-місячними паперами, 17,1% – за 21-міс. та 17,8 – за трирічними ОВДП.

На відміну від попередніх аукціонів, цього разу попит змістився з найдовших облігацій на найкоротші, бо це був випуск воєнних облігацій. Але на всіх аукціонах попит був нижчим за пропозицію, яка складала 5 млрд на всіх трьох аукціонах: на 16-міс. – 4,83 млрд грн, на 21-міс. – 0,70 млрд грн та на трирічні – 2,79 млрд грн.

Мінфін, як і тиждень тому, задовільнив всі подані на аукціони заявки та залучив 8,51 млрд грн порівняно із 9,01 млрд грн на аукціонах попереднього вівторка, 22 квітня.

Як повідомлялося, у січні-березні 2025 року уряд України залучив від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на аукціонах 76,02 млрд грн, $455,8 млн та 191,4 млн євро.

Водночас на погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 83,32 млрд грн, $671,7 млн та 319,7 млн євро.

Таким чином, на погашення розміщених раніше ОВДП уряд витратив на 7,3 млрд грн, $215,9 млн та 128,3 млн євро (загалом майже 22 млрд грн) більше, ніж залучив від розміщення нових цінних паперів.