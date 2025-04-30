Ціни на нафту за місяць впали до мінімуму з 2021 року

Ціни на нафту продовжили зниження 30 квітня та продемонстрували найбільше місячне падіння за останні три роки. На ринок вплинули глобальна торговельна війна й побоювання щодо зростання пропозиції.

Як пише Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на $0,72, до $63,53 за барель. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) впала на $0,70, до $59,71 за барель, передає галузеве enkorr.

Цього місяця ціни на Brent і WTI втратили 15% та 16% відповідно, що стало найбільшим падінням з листопада 2021 року.

Обидва показники різко впали після запровадження президентом США Дональдом Трампом мит на весь імпорт до США 2 квітня.

Китай відповів власними митами на американські товари, посиливши торговельну напруженість між двома країнами, що є провідними споживачами нафти.

Згідно з опитуванням Reuters, мита Трампа можуть призвести до глобальної рецесії цього року, а активність на заводах у Китаї у квітні скоротилася найшвидшими темпами за 16 місяців.

Занепокоєння попитом і пропозицією створює тиск на ринок. Деніел Хайнс, старший стратег із сировинних товарів банку ANZ, зазначив, що недавнє покращення економічних даних США може бути тимчасовим через накопичення запасів перед введенням мит.

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Ціни на нафту також знижуються через побоювання зростання пропозиції. За даними джерел Reuters, кілька членів ОПЕК+ запропонують збільшити видобуток у червні, а запаси сирої нафти у США минулого тижня зросли на 3,8 млн барелів.

Дані уряду США про запаси очікуються у середу пізніше, аналітики прогнозують зростання на 400 тис. барелів.