В Україні різко поменшало крадіжок телефонів. Які моделі викрадають найбільше

За перший квартал 2025 року в Україні було викрадено або втрачено 3 191 мобільний телефон, що майже на 34% менше, ніж за аналогічний період торік.

Про це повідомляє платформа Опендатабот із посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ.

Загалом кількість викрадень та втрат смартфонів меншає рік до року. Так, за весь 2024 рік було викрадено чи втрачено 19 463 телефони – на 33% менше, ніж у 2023 році (29 015).

Найбільша кількість викрадених або втрачених мобільних телефонів цьогоріч зафіксована у Києві – 352 випадків (11% від загальної кількості). По 10% крадіжок смартфонів припадають на Запорізьку (331) та Київську області (330). Найменше викрадали мобільні телефони на Херсонщині (4).

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Зазначається, що чотири роки поспіль найбільш запитаними у злодіїв є Xiaomi, Samsung та IPhone. На них припадає майже 70% від усіх втрачених телефонів у 2025 році. Так, за перший квартал 2025 року злодії викрали або ж українці загубили 997 телефонів Xiaomi, 638 телефонів Samsung та 573 IPhone.