США запровадили нові санкції проти компаній з Ірану та Китаю

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти мережі, яка базується в Ірані та Китаї. Її звинувачують у закупівлі складових для ракетного палива в інтересах іранського Корпусу вартових ісламської революції.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів США, передає Укрінформ.

Зазначається, що під санкції потрапили п'ять китайських компаній, одна іранська фірма і шість іранських громадян. Американське відомство звинуватило мережу у сприянні закупівлі перхлорату натрію і діоктилсебакату з Китаю до Ірану.

"Агресивна розробка Іраном ракет та іншого озброєння ставить під загрозу безпеку Сполучених Штатів і наших партнерів. Це також дестабілізує ситуацію на Близькому Сході і порушує глобальні угоди, спрямовані на запобігання розповсюдженню цих технологій. Щоб досягти миру через силу, Мінфін США продовжить вживати всіх можливих заходів, щоб позбавити Іран доступу до ресурсів, необхідних для просування його ракетної програми", – заявив міністр фінансів Скотт Бессент.

У Мінфіні пояснили, що перхлорат натрію використовується для виробництва перхлорату амонію, який разом з діоктилсебакатом використовується в ракетних двигунах на твердому паливі, що зазвичай використовується для балістичних ракет.

Як повідомлялося, у лютому США ввели санкції проти компаній, яка допомагали Ірану виробляти ракети.