Україна успішно пройшла скринінг Євросоюзу щодо підприємництва та промислової політики

У Брюсселі відбувся офіційний скринінг відповідності українського законодавства нормам Європейського Союзу за розділом "Підприємництво та промислова політика".

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що підготовка до скринінгу тривала кілька місяців і включала взаємодію між структурними підрозділами Міністерства економіки, профільними органами державної влади та Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Під час сесій українська команда презентувала прогрес у таких напрямах:

розвиток промислової політики;

підтримка малого і середнього бізнесу;

розвиток легкої промисловості;

корпоративна сталість і відповідальність бізнесу;

дерегуляція і цифровізація;

розвиток соціальної економіки;

відновлення сталеливарної промисловості.

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"Ми представили практичні інструменти підтримки бізнесу і розвитку промисловості: програму "Доступні кредити 5-7-9%", гранти для створення і розвитку переробних підприємств, рішення для модернізації виробництва та запровадження Smart Specialisation у регіонах. Європейська Комісія позитивно оцінила системність наших підходів, реальні результати вже діючих програм і прогрес України в адаптації політик до стандартів ЄС", – зазначив заступник міністра економікиАндрій Телюпа.

У Мінекономіки наголосили, що Єврокомісія відзначила високий рівень підготовки української делегації. Водночас серед питань, які потребують додаткової уваги, – передбачення більш швидкого впровадження Директиви щодо прострочених платежів (Late Payment Directive).

Нагадаємо, наприкінці грудні Чехія представила план інтеграції України в Євросоюз. Зокрема, країна запропонувала поглибити інтеграцію у внутрішній ринок ЄС, приділивши особливу увагу секторам енергетики, сільського господарства та телекомунікацій.