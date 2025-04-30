Митників перевірятимуть на доброчесність раз на три роки – рішення Кабміну

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка визначає механізм проведення перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя посадових осіб митних органів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що відповідне рішення є важливим кроком на шляху до формування прозорої митниці, спрямованим на зниження корупційних ризиків.

Згідно із затвердженим порядком, усі посадовці митних органів один раз на три роки підлягають перевірці на доброчесність.

Також негайна перевірка передбачена у разі отримання інформації про можливі фактори корупційних правопорушень від органів державної/місцевої влади, зокрема від правоохоронних органів.

Перевірка проводиться уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції митних органів.

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У разі виявлення ознак недоброчесності відповідні матеріали направляються до спеціального уповноваженого органу у сфері протидії корупції. Інформація, що міститься у зазначених матеріалах, є обов’язковою підставою для відкриття дисциплінарного провадження щодо посадової особи митного органу.

Крім того, посадовці митних органів мають щороку подавати декларацію доброчесності до 1 квітня або протягом 10 робочих днів після призначення на посаду.