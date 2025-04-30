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Новини
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Митників перевірятимуть на доброчесність раз на три роки – рішення Кабміну

митниця

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка визначає механізм проведення перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя посадових осіб митних органів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що відповідне рішення є важливим кроком на шляху до формування прозорої митниці, спрямованим на зниження корупційних ризиків.

Згідно із затвердженим порядком, усі посадовці митних органів один раз на три роки підлягають перевірці на доброчесність.

Також негайна перевірка передбачена у разі отримання інформації про можливі фактори корупційних правопорушень від органів державної/місцевої влади, зокрема від правоохоронних органів.

Перевірка проводиться уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції митних органів.

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У разі виявлення ознак недоброчесності відповідні матеріали направляються до спеціального уповноваженого органу у сфері протидії корупції. Інформація, що міститься у зазначених матеріалах, є обов’язковою підставою для відкриття дисциплінарного провадження щодо посадової особи митного органу.

Крім того, посадовці митних органів мають щороку подавати декларацію доброчесності до 1 квітня або протягом 10 робочих днів після призначення на посаду.

Автор: 

декларація (543) митниця (816) Державна митна служба (471)


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Митників треба вішати вже на третій тиждень перебування в посаді.
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30.04.2025 11:33 Відповісти
Та їм кишені треба перевіряти через кожні пів години
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30.04.2025 11:54 Відповісти
Позашивати всі дірки.
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30.04.2025 12:06 Відповісти
Пройшов перевірку і махлюй три роки!
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30.04.2025 11:55 Відповісти
Вони й куплятимуть посади на три роки. Налякали.
Може раз в місяць на поліграфі? Чи то в кабміні бандити так не зароблять грошей?
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30.04.2025 12:05 Відповісти
Доброчесність?
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30.04.2025 12:06 Відповісти
Митників зобов'яжуть раз на три роки "сплачувати мито"...
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30.04.2025 12:09 Відповісти
Значить як мінімум два роки можна посилено створювати "фінансову подушку"...
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30.04.2025 12:11 Відповісти
Їх кожної зміни треба перевіряти .
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30.04.2025 12:13 Відповісти

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