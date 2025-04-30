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Новини
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Сплив строк давності: ВАКС засудив експосадовців "Укрзалізниці" за розкрадання 100 мільйонів, але звільнив від покарання

Харківський суд виніс вирок адміністратору, що поширював радянські наративи

Вищий антикорупційний суд оголосив обвинувальний вирок чотирьом колишнім службовцям філії "Центр транспортного сервісу "Ліски" ПАТ "Укрзалізниця", яких викрили на розтраті 98 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зазначається, що експосадовців викрили на зловживанні своїм службовим становищем та заволодінні коштами "Укрзалізниці" в сумі 98,2 млн грн шляхом документального оформлення безтоварних операцій із придбання мазуту флотського і дизельного пального в ТОВ "Скела Терциум".

Проте фактично ці матеріали не поставлялись ні до паромів, для потреб яких укладались договори поставки палива, ні до орендованих резервуарів.

Вироком суду підозрюваних визнано винуватими у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, і призначено покарання у виді 8 та 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах строком на три роки, з конфіскацією майна.

Водночас суд звільнив їх від відбування покарання за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України у звʼязку із закінченням строків давності.

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За рішенням суду, двом обвинуваченим змінено запобіжний захід на тримання під вартою до набрання вироком законної сили. Суд ухвалив взяти осіб під варту в залі суду.

Ще до двох обвинувачених застосовано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Вирок Вищого антикорупційного суду набирає законної сили через тридцять днів із дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено до Апеляційної палати ВАКС.

Як повідомлялося, детективи Бюро економічної безпеки у Києві викрили схему заволодіння 8 млн грн бюджетних коштів посадовцями КП "Київпастранс".

Автор: 

суд (3327) Укрзалізниця (4772)


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Топ коментарі
+5
Нельзя так поступать с лучшими ворами украинской власти, нужно было их наградить орденами и

пожизненно отправить на Мальдивы, отбывать там наказание, в назидание остальным

проходимцам.
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30.04.2025 12:17
+5
і навіщо був той цирк??просто підгоняють ,,покарання,, під ,,норми законів,,
якщо раніше і ,,давали,, відсоток посадок для статистики то зараз і цим не переймаються,бабло поділили і розішлись,навіть без наслідків

чекаємо ,,покараних,, у новинах про нові призначення
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30.04.2025 12:20
+4
Вони герої !
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30.04.2025 12:15
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Строк давності їх догнав - отакі справи
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30.04.2025 12:14 Відповісти
Вони герої !
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30.04.2025 12:15 Відповісти
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30.04.2025 12:37 Відповісти
Засудив, але не посаааадиииив...
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30.04.2025 12:15 Відповісти
і навіщо був той цирк??просто підгоняють ,,покарання,, під ,,норми законів,,
якщо раніше і ,,давали,, відсоток посадок для статистики то зараз і цим не переймаються,бабло поділили і розішлись,навіть без наслідків

чекаємо ,,покараних,, у новинах про нові призначення
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30.04.2025 12:20 Відповісти
Слідчий, прокурор, судді, та їх обслуговування, отримали ... зарплати.
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30.04.2025 12:30 Відповісти
Мабуть скоріше доплати до зарплат
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30.04.2025 12:49 Відповісти
перевод,повышение,все что нужно для лучшей жизни,а вы дураки грызитесь из-за мовы,веры,рашенпопсы,виновникам всех бед так называемым ,,уклонистам,,.....мудрый нарид оказался совсем немудрым от слова зовсім.
только глупцы поддаются дешевы манипуляциям,разьединению,готовым ненавидеть окружающих себе подобных и не видеть реальной картины происходящего а самое главное причин что привели к этому......как горько понимать как низко мы пали и дно в которое нас и дальше толкают
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30.04.2025 12:56 Відповісти
Нельзя так поступать с лучшими ворами украинской власти, нужно было их наградить орденами и

пожизненно отправить на Мальдивы, отбывать там наказание, в назидание остальным

проходимцам.
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30.04.2025 12:17 Відповісти
Тим більше що ті гроші з бюджету - а значить нічиї і вже давно потрачені. В пропасть.
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30.04.2025 12:19 Відповісти
Ідеально знають табличку ділення .
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30.04.2025 12:23 Відповісти
А за суму, що не викрили, звільнили від покарання!
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30.04.2025 12:27 Відповісти
А якщо так.

" звільнив від відбування покарання, АЛЕ засудив чотирьох експосадовців "Укрзалізниці"
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30.04.2025 12:33 Відповісти
це найвищий рівень цинічного жарту влади до кріпаків
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30.04.2025 13:01 Відповісти
От така риго-зелена влада, яка перестрахувалась, поробила такі закони, що за кражі мільйонів їх не будуть садаити! Сдєлалі українців!
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30.04.2025 12:33 Відповісти
тільки зелена??закон савченко звідки взявся і скільки за допомоги його не відбулося справедливого покарання???чи останні 6 років таке відбувається чи все просто набуло промислових масштабів??
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30.04.2025 13:03 Відповісти
Ну і добре, не курчат крали, за що судити
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30.04.2025 12:46 Відповісти
у Львові,за 2 пляшки пива -5 років,реальний злодій,а тут якихось 100 лямів
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30.04.2025 13:05 Відповісти
Корупція таких масштабів і настільки безкарна як в Україні лікується тільки і виключно фізичним винищення корупціонерів з конфіскацією всього майна у всіх родичів до третього коліна. Тільки вбивати. Іншого способу просто вже не існує.
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30.04.2025 12:52 Відповісти
вже звучить як призов до повалення влади,бо там задіяні всі з 1991 року
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30.04.2025 13:06 Відповісти
Владу таки потрібно зміняювати бо ці тварюки за військового стану відчули себе "незмінними", тобто вічно безкарними і крадуть за принципом "війна все спише".
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30.04.2025 13:13 Відповісти
головне питання-на кого??здивуйте мене
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30.04.2025 13:23 Відповісти
За центнер пшениці не звільнили б.
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30.04.2025 13:14 Відповісти
Тут можна подякувати тільки Зе який в корупції судів, прокурорів і т д переплюнув Яника
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30.04.2025 13:36 Відповісти
Браво! Так тримати!!!! Мразоти!!!
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30.04.2025 13:39 Відповісти

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