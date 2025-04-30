Сплив строк давності: ВАКС засудив експосадовців "Укрзалізниці" за розкрадання 100 мільйонів, але звільнив від покарання

Вищий антикорупційний суд оголосив обвинувальний вирок чотирьом колишнім службовцям філії "Центр транспортного сервісу "Ліски" ПАТ "Укрзалізниця", яких викрили на розтраті 98 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зазначається, що експосадовців викрили на зловживанні своїм службовим становищем та заволодінні коштами "Укрзалізниці" в сумі 98,2 млн грн шляхом документального оформлення безтоварних операцій із придбання мазуту флотського і дизельного пального в ТОВ "Скела Терциум".

Проте фактично ці матеріали не поставлялись ні до паромів, для потреб яких укладались договори поставки палива, ні до орендованих резервуарів.

Вироком суду підозрюваних визнано винуватими у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, і призначено покарання у виді 8 та 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах строком на три роки, з конфіскацією майна.

Водночас суд звільнив їх від відбування покарання за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України у звʼязку із закінченням строків давності.

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За рішенням суду, двом обвинуваченим змінено запобіжний захід на тримання під вартою до набрання вироком законної сили. Суд ухвалив взяти осіб під варту в залі суду.

Ще до двох обвинувачених застосовано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Вирок Вищого антикорупційного суду набирає законної сили через тридцять днів із дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено до Апеляційної палати ВАКС.

Як повідомлялося, детективи Бюро економічної безпеки у Києві викрили схему заволодіння 8 млн грн бюджетних коштів посадовцями КП "Київпастранс".