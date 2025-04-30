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Новини
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Рада дозволила комунальним підприємствам використовувати гуманітарні автобуси

автобус

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №12177-1, який дозволяє офіційно використовувати громадський транспорт, отриманий у вигляді гуманітарної допомоги.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За відповідне рішення у другому читанні проголосували 278 нардепів.

"Сьогодні ми на крок ближче до того, щоб українські міста й села мали доступний, безпечний і надійний транспорт. Не "на папері", не "на складі", а на маршрутах, де він потрібен щодня", – зазначив він.

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За два роки повномасштабної війни майже 90 громад як гуманітарну допомогу отримали понад 800 одиниць автобусів, десятки трамваї та тролейбусів – загалом більше тисячі одиниць транспорту.

"Але весь цей час був бар’єр: не було законної можливості використовувати цей транспорт для перевезень. І сьогодні ми цей бар’єр прибрали", – пояснив міністр.

Зокрема, закон дозволяє офіційне використання гуманітарного транспорту комунальними підприємствами, а також захищає від ризиків юридичної невизначеності.

Автор: 

ВР (2870) транспорт (508) комунальне підприємство (30) гуманітарна допомога (202) Кулеба Олексій (33)


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"За два роки повномасштабної війни майже 90 громад як гуманітарну допомогу отримали понад 800 одиниць автобусів, десятки трамваї та тролейбусів - загалом більше тисячі одиниць транспорту".

Швидкість роботи Верховної Ради просто блискавична.
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30.04.2025 13:31 Відповісти
А навіщо було чекати дозволу і з якого боку тут рада?!....
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30.04.2025 13:52 Відповісти

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