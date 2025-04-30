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Новини
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Зеленський дозволив переводити на дистанційну роботу батьків учнів, які вчаться онлайн

Зеленський дозволив переводити на дистанційну роботу батьків учнів

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Кодексу законів про працю щодо удосконалення правового регулювання окремих питань надомної та дистанційної роботи".

Відповідний законопроєкт №10164-1 повернули до Верховної Ради з підписом голови держави 29 квітня, повідомляється на сайті парламенту.

Верховна Рада ухвалила його у другому читанні 23 березня.

Згідно із пояснювальною запискою до проєкту закону, через війну частина закладів загальної середньої освіти змушені перебувати на змішаній формі навчання (очно-дистанційній). Така ситуація створює труднощі для батьків, у разі їх одночасного перебування на роботі під час дистанційного навчання дитини.

Тому закон доповнює Кодекс законів про працю нормами про можливість (за погодженням із роботодавцем) переведення одного з батьків на надомну або дистанційну форму роботи у разі навчання малолітньої дитини дистанційно.

Крім того, ухвалений закон регламентує направлення у службові відрядження надомних та дистанційних працівників.

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закон (1481) Зеленський Володимир (2508) робота (876) школа (249)


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Особливо водіїв громадського транспорту і прибиральниць.
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30.04.2025 18:29 Відповісти
Перелік великий..можна ще лікарів, хірургів лікарень, пожежних, поліцейських, пілотів..і т.і..
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30.04.2025 18:42 Відповісти
Головне з розголосом підписати, ще одну нісенітницю)
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30.04.2025 18:49 Відповісти
Вава дазваляє, а що воно таке?
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30.04.2025 19:20 Відповісти

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