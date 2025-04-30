Зеленський дозволив переводити на дистанційну роботу батьків учнів, які вчаться онлайн

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Кодексу законів про працю щодо удосконалення правового регулювання окремих питань надомної та дистанційної роботи".

Відповідний законопроєкт №10164-1 повернули до Верховної Ради з підписом голови держави 29 квітня, повідомляється на сайті парламенту.

Верховна Рада ухвалила його у другому читанні 23 березня.

Згідно із пояснювальною запискою до проєкту закону, через війну частина закладів загальної середньої освіти змушені перебувати на змішаній формі навчання (очно-дистанційній). Така ситуація створює труднощі для батьків, у разі їх одночасного перебування на роботі під час дистанційного навчання дитини.

Тому закон доповнює Кодекс законів про працю нормами про можливість (за погодженням із роботодавцем) переведення одного з батьків на надомну або дистанційну форму роботи у разі навчання малолітньої дитини дистанційно.

Крім того, ухвалений закон регламентує направлення у службові відрядження надомних та дистанційних працівників.