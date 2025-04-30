Ситуація із опаленням у низці міст важка, потрібні спеціальні підходи до відновлення інфраструктури, – Шмигаль

Для підготовки до наступного опалювального сезону потрібно розглянути запровадження прискорених підходів до відновлення інфраструктури теплопостачання у тих містах, які найбільше постраждали від ударів РФ.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками засідання Антикризового енергетичного штабу.

"Окремо приділили увагу ситуації в містах, які Росія атакує особливо активно: Миколаїв, Одеса, Кривий Ріг, Дніпро та інші наші громади. Через російські обстріли ситуація важка. Дав завдання провести засідання ТЕБ і НС щодо підготовки до наступного осінньо-зимового періоду та розглянути можливість запровадження спеціальних прискорених підходів до відновлення інфраструктури теплопостачання", – написав Шмигаль.

Він додав, що відповідальним міністерствам і відомствам також доручили до 15 травня розробити детальний план підготовки до опалювального сезону у сфері житлово-комунального господарства.

Водночас Шмигаль зауважив, що завдяки роботі енергетичних компаній Україні вдалося успішно пройти опалювальний сезон 2024/2025 років.

"Як доповів Міністр енергетики, з 30 грудня 2024 року обмеження електроенергії для побутових споживачів не застосовуються. Крім того, мінімізовано обмеження для бізнесу. Міністром затверджені графіки відновлення. У 2025 році планується ввести близько 1 ГВт генерації. 170 МВт – уже введено. Загалом, за інформацією Міненерго, після атак відновлено 1,5 ГВт генерації", – розповів Шмигаль.

Він додав, що завдяки роботі хабу екстреної енергетичної допомоги Україна отримала 1761 гуманітарний вантаж вагою 22,6 тис. тонн від 38 країн.

"Загалом 146 компаній енергетичного сектору отримали допомогу. А у Фонді підтримки енергетики України зібрано близько 1,2 млрд євро донорських коштів. Заслухали на Штабі інформацію та потреби від енергетичних підприємств. Керівники компаній підтвердили ефективність та методичність надходження допомоги. Маємо зберегти цю координацію", – зазначив голова уряду.

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Як повідомлялося, через пошкодження тепломереж на початку минулого опалювального сезону майже 1000 будинків у Кривому Розі залишилися без опалення, у них мешкає близько 110 тисяч осіб. До ремонтних робіт вимушено залучали додаткових фахівців з усієї України, однак через нові прориви тепломереж опалення місцями продовжувало зникати.