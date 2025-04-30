У Мінздоров’я не помітили закриття аптек через обмеження націнок на ліки

Рішення про регулювання націнок на ліки в роздрібній торгівлі не призвело до закриття аптек.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на бритфінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми зараз не бачимо закриття аптек. Регулятор державного службу лікарських засобів постійно видає ліцензії на нові точки продажу лікарських засобів. У квітні ліцензій було видано більше (ніж у березні, – ред.)", – сказав Ляшко.

Він додав, що наразі "ключове завдання – відкривати аптечні пункти в сільській місцевості".

"Ми інтенсивно запрошуємо це робити в фельдшерсько-акушерських пунктах Центрів первинної медичної допомоги", – зазначив Ляшко.

За його словами, наразі МОЗ узгоджує з учасниками фармринку пропозиції щодо правил маркетингу лікарських засобів.

"Ми напрацювали документ, ми моделюємо із залученням різних економістів, який рівень або відсоток маркетингу повинен бути. Думаю, найближчим часом ми також вийдемо з певною пропозицією", – пояснив міністр.

Нагадаємо, раніше дослідження Gradus Research показало, що 79% українців змушені економити на інших товарах, щоб купити ліки.

Що відомо про регулювання цін на ліки в Україні

Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців. Із 1 березня ціни на 100 найпопулярніших медичних засобів мали знизитися на 30%.

На виконання рішення РНБО Кабмін обмежив максимальну торговельну націнку аптек при продажі ліків, а також запровадив низку інших обмежень. Своєю чергою українські фармвиробники погодилися знизити ціни на понад 200 препаратів, починаючи з березня.

Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензора: Як Зеленський наказав "найбільш затребуваним" лікам дешевшати