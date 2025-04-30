На одне комунальне підприємство менше: Влада Харкова об’єднала водоканал і теплові мережі

Харківська міська рада ухвалила рішення про реорганізацію. КП "Харківводоканал" шляхом приєднання до КП "Харківські теплові мережі".

Відповідне рішення ухвалили на позачерговій сесії міської ради.у середу, 30 квітня, повідомляється на її сайті.

"Така реорганізація сприятиме комплексному використанню матеріальних ресурсів для оптимального надання комунальних послуг, дасть змогу не підвищувати тарифи упродовж дії воєнного стану та протягом певного часу після його припинення, а також забезпечить надання якісних та безперебійних комунальних послуг", – пояснили доцільність такого рішення у Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста

Згідно із ним, КП "Харківські теплові мережі" стане правонаступником усього майна, прав та обов’язків КП "Харківводоканал", і після завершення процедури реорганізації воно змінить назву на КП "Харківські технологічні мережі".

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Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що для підготовки до наступного опалювального сезону потрібно розглянути запровадження прискорених підходів до відновлення інфраструктури теплопостачання у тих містах, які найбільше постраждали від ударів РФ.

За його словами, ситуація з підготовкою систем централізованого опалення до роботи взимку у цих містах важка.