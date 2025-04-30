СБУ на Вінниччині купило новенький позашляховик Toyota Prado з проблисковими маячками за 2,5 мільйона

Управління Служби безпеки України у Вінницькій області 23 квітня за результатами тендеру замовило ТОВ "Преміум Мотор" легковий автомобіль за 2,51 млн грн.

За умовами угоди, до 20 травня замовник має отримати легковий автомобіль спеціалізованого призначення на базі позашляховика Toyota Land Cruiser Prado 2024 року випуску в кольорі "чорний металік", пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Повнопривідний автомобіль матиме бензиновий двигун екологічного класу Євро 6 об’ємом 2,4 л і потужністю 282 к. с., восьмиступеневу автоматичну коробку передач, різні системи безпеки, круїз-контроль, клімат-контроль, передні та задні сенсори паркування з функцією екстреного гальмування, систему камер кругового огляду з функцією панорамного огляду, оздоблене шкірою кермо з підігрівом, акустичну систему на десять динаміків та інше.

Додатково передбачено захист радіатора, двигуна, переднього моста, КПП та РКПП, захисну сітку на передній бампер, килимки, тонування і зимову гуму.

З-поміж спеціалізованого обладнання автівка матиме сигнальний гучномовний пристрій, сині та червоні стробоскопи, а також сейф.

Технічні характеристики вказують на середню комплектацію Prestige, яку у салонах можна придбати за такою ж ціною 2,51 млн грн, але без додаткового і спеціалізованого обладнання.

Фірма отримала замовлення без конкуренції, бо була єдиним учасником відкритих торгів.

Читайте також: Голова "Укроборонпрому" Сметанін купив новий елітний позашляховик Toyota і задонатив 500 тисяч на авто для ЗСУ

Створена в 2022 році фірма "Преміум Мотор" із Вінниччини є офіційним дилером Toyota у цій області. Засновником фірми є Олексій Гвоздьов із Хмельниччини, а директором – Юрій Галіцький.

Олексій Гвоздьов також є співвласником ТОВ "Інвестиційна компанія "Прага Авто", яким керує колишній нардеп від партії "Блок Петра Порошенка" Михайло Гвоздьов.

Як повідомлялося, у березні Управління Служби безпеки України в Полтавській області замовило новий гібридний автомобіль Toyota Camry 2.5 Hybrid e-CVT кольору "чорний металік" у найдорожчій комплектації Premium за 2,21 млн грн.