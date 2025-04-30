Ціни на українську соняшникову олію зросли завдяки попиту з боку Туреччини та Індії. Покупці з ЄС скорочують закупівлі
Попит на соняшник в Україні з боку переробників залишається високим, оскільки в травні очікується посилення попиту на соняшникову олію з боку Туреччини та Індії.
Про це йдеться в повідомленні Електронної зернової біржі України.
Так, протягом 18-24 квітня ціни попиту на українську соняшникову олію виросли на $5 за тонну, до $1190 за тонну з доставкою до Туреччини та $1200 за тонну – до Індії, тоді як ціни пропозицій на цих базисах складали $1195 за тонну та $1220 відповідно.
Водночас аналітики прогнозують, що попит із боку Італії та Іспанії, які традиційно купували українську олію, буде залишатися низьким. Востаннє іспанські покупці пропонували за олію $1190 за тонну, тоді як італійські взагалі не надсилали заявок.
За даними брокерів, ціни на соняшникову олію в портах Одеси протягом тижня залишалися стабільними на рівні $1130-1140 за тонну.
Ціни на соняшник з олійністю 50% також залишаються незмінними на рівні від 26 500 грн до 27 500 грн за тонну.
Раніше повідомлялося, що станом на 1 березня Україна скоротила експорт соняшникової олії на 24% у порівнянні з минулим сезоном, до 2,4 млн тонн. Це є найнижчим показником для цього періоду з 2016-2017 маркетингового року.
До того стало відомо, що обсяги виробництва та експорту соняшникової олії в 2023-2024 маркетинговому році досягли 6,6 млн тонн та 6,2 млн тонн відповідно, ставши другим результатом за роки існування галузі.
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