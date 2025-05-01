Ворог атакував залізничну інфраструктуру Одещини, пошкоджені колія та вантажні вагони

У ніч на 1 травня російські військові обстріляли залізничну інфраструктуру Одеської області.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"На робочих місцях обійшлось без жертв, проте, на жаль, ворожа атака на Одесу забрала життя залізничника у його власному домі", – йдеться у повідомленні.

Також пошкоджено одну із ділянок: постраждали колії, контактна мережа та три вантажні вагони.

Водночас пасажирські поїзди курсують за графіком.

Зазначається, що залізничники проводять оперативні відновлювальні роботи, щоб вантажні поїзди курсували до портів без перешкод. Наразі вони прямують альтернативним маршрутом.

Як повідомлялося, 13 березня російські загарбники атакували критичну інфраструктуру Дніпропетровщини.