"Укрзалізниця" передає харківські залізничні лікарні громаді, там облаштують кардіоцентр

Кабінет Міністрів підтримав рішення про передачу Харківських клінічних лікарень на залізничному транспорті №1 та №2 у спільну власність територій і громад Харківської області.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Водночас у зазначених медзакладах і надалі зможуть проходити лікування працівники залізниці та обслуговуватися мешканці міста.

"Стратегічним кроком є прискорення процесу відчуження непрофільних активів, що дозволить оптимізувати наші ресурси та зосередитися на основній діяльності. Першим етапом стає передача залізничних лікарень у Харкові...Паралельно ми вже активно працюємо над передачею Одеської залізничної лікарні в комунальну власність", – повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

Разом з приміщеннями лікарень у комунальну власність будуть передані земельні ділянки, будівлі, обладнання та медична апаратура.

Зазначається, що на базі Харківської клінічної лікарні на залізничному транспорті №1 обласна влада планує створити центр, який надаватиме спеціалізовану медичну допомогу хворим із серцево-судинною і кардіо-цереброваскулярною патологіями.

На базі Харківської клінічної лікарні на залізничному транспорті №2 планується створити багатопрофільну лікарню, яку в подальшому буде включено до спроможної мережі закладів охорони здоров’я Харківського госпітального округу.

Фінансування цих медзакладів буде забезпечено за рахунок договорів з НСЗУ, обласного бюджету та інших джерел.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів спростив процедуру розпорядження майном для "Укрзалізниці". Тепер компанія може самостійно ухвалювати рішення про відчуження майна, якщо його балансова вартість не перевищує 500 млн грн. Це дозволяє розпочати реалізацію, зокрема, накопиченого металобрухту та щебеневої продукції.