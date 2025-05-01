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Новини
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Держборг України за місяць збільшився на 103 мільярди

борг

Державний та гарантований державою борг України станом на 31 березня цього року становив 7,12 трлн грн, або $171,73 млрд.

Про це свідчать дані Міністерства фінансів.

Зазначається, що протягом березня сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилася у гривневому еквіваленті на 103,48 млрд грн, у доларовому еквіваленті – на $2,64 млрд.

Із загальної суми держборгу зовнішній борг становить 5,21 трлн грн (73,16% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $125,65 млрд, тоді як державний та гарантований державою внутрішній борг – 1,91 трлн грн (26,83%), або $46,08 млрд.

Як повідомлялося, державний та гарантований державою борг України станом на кінець січня становив 7,07 трлн грн, або $168,99 млрд.

Тоді також зазначалося, що з 2022 року станом на 31 грудня 2024 року середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу України скоротилася в 1,5 раза – з 7,79% до 5,09%, а середньозважена строковість збільшилася вдвічі – з 6,27 років до 12,26 років.

Автор: 

держборг (1089) Мінфін (2936)


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Зе-покидьки вже не у онуків, а у пра-пра-правнуків грабують!
Сподіваюсь, коли Сонце вибухне, Україні борг все ж спишуть?
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01.05.2025 11:47 Відповісти
Потім правнуки будуть згадувать цей борг як золото Полуботка Голобаротька
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01.05.2025 12:04 Відповісти
Кінець епохи бідності, казали вони.
Але вони не казали, що це означає початок епохи жебрацтва.
Просто мудрий нарід, не задаючи запитань, повірив у своє власне тлумачення виразу.
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01.05.2025 12:01 Відповісти
А цілком прогнозовано. Починаючи з 2019 інвестори покинули країну. МВФ і **** після першої ж відмови аудиту наданих коштів, теж відмовились мати справу з Зельоними схематозниками. І тепер замість виконувати умови вони ліплять відосики і рекламні ролики де звітують, що ой, як вже чудово все зробили, і побороли. Тому для покриття дефіциту бюджету після розкрадання, вони беруть не дешеві кредити в МВФ і ****, а під великі проценти в комерційних банках, розраховуватись за які буде хтось в майбутньому.
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01.05.2025 12:15 Відповісти
Сколько ещё «открытий чудных» ждет нас впереди!
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01.05.2025 12:16 Відповісти
та нічого, вони швидко навчаться, треба просто дати ще сто днів
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01.05.2025 12:23 Відповісти

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