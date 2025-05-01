Ворожий дрон зруйнував вантажне відділення "Нової пошти" в Одесі. ФОТО
У ніч проти 1 травня російський "Шахед" прямим влучанням зруйнував частину одного з вантажних відділень "Нової пошти" в Одесі.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що вночі працівників не було на робочих місцях, тож ніхто не постраждав. При цьому, дрон-камікадзе не здетонував.
"Ми розгорнули мобільне відділення з вантажами до 30 кг і не очікуємо затримок доставки. Станом на 12:10 продовжується розбір завалів. Загальна сума завданих збитків уточнюється", – йдеться у повідомленні.
У компанії додали, що клієнтам, чиї посилки були знищені, компенсують їхню втрату.
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Як повідомлялося, у ніч на 4 березня унаслідок російської атаки знищено відділення "Нової пошти" в Одеській області. Унаслідок удару згоріло 606 посилок загальною оголошеною вартістю понад 1 млн грн.
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