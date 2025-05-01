Від сьогодні АЗС зобов’язані продавати бензин з додаванням біоетанолу. Як це вплинуло на ціни?

З 1 травня набула чинності норма щодо обов’язкового додавання 5% біоетанолу до бензину з октановим числом менше 98, який реалізується на українських АЗС.

Запровадження нових правил наразі не вплинуло на роздрібні ціни на пальне, свідчать дані моніторингу низки мереж, проведеного проєктом "Енергореформа".

Згідно з ним, станом на ранок 1 травня, ціни на бензин А-95 та А-95 преміальний залишаються такими, якими вони були 29 квітня.

Бензин з додаванням 5% біоетанолу в чеках маркується позначенням "Е5".

Середні ціни на АЗК станом на ранок 1 травня (за даними сайтів та мобільних застосунків мереж):

Мережа А-95, грн/л А-95 преміальний, грн/л WOG 57,99 60,99 Sokar 57,99 61,99 OKKO 57,99 60,99 Ukrnafta 53,99 55,99 Parallel 50,95 53,95 Shell 57,95 59,95

Як повідомлялося, у червні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає обов'язкове додавання до бензинів з октановим числом менше 98 біопалива в обсязі не менше 5% (за винятком пального для потреб Міноборони, Державного резерву та для створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів).

"Бензин із 5% біоетанолу матиме дещо вищу собівартість, що може незначно вплинути на роздрібну ціну. Однак очікується, що підвищення буде мінімальним і, найімовірніше, не буде суттєво відчутним для споживача – особливо з урахуванням зниження світових цін на нафту", – запевняв власник та генеральний директор групи компаній "Параллель" Олександр Дубінін (мережа АЗК Parallel).

За його словами, велика частина товарного бензину з біоетанолом постачатиметься вже готовою продукцією з європейських НПЗ, адже українська інфраструктура поки що для цього недостатньо розвинена.

Зі свого боку керівник групи компаній "OKKO" Василь Даниляк підтвердив, що спочатку мережі імпортуватимуть пальне із додаванням біоетанолу.

"Ми будемо спочатку завозити готовий нафтопродукт з біоетанолом, а потім, крок за кроком, всі оператори будуть самі це робити", – сказав Даниляк.

Водночас директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн зауважував, що у випадку недотримання технологічних процесів, гігроскопічність біоетанолу з часом може привести до розшарування пального на спирт, воду та низькооктановий бензин. Тому водіям варто уважніше контролювати якість бензину.