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Новини
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Від сьогодні АЗС зобов’язані продавати бензин з додаванням біоетанолу. Як це вплинуло на ціни?

Як змінилися ціни на АЗС після початку продажу бензину з додаванням біоетанолу

З 1 травня набула чинності норма щодо обов’язкового додавання 5% біоетанолу до бензину з октановим числом менше 98, який реалізується на українських АЗС.

Запровадження нових правил наразі не вплинуло на роздрібні ціни на пальне, свідчать дані моніторингу низки мереж, проведеного проєктом "Енергореформа".

Згідно з ним, станом на ранок 1 травня, ціни на бензин А-95 та А-95 преміальний залишаються такими, якими вони були 29 квітня.

Бензин з додаванням 5% біоетанолу в чеках маркується позначенням "Е5".

Середні ціни на АЗК станом на ранок 1 травня (за даними сайтів та мобільних застосунків мереж):

Мережа А-95, грн/л А-95 преміальний, грн/л
WOG 57,99 60,99
Sokar 57,99 61,99
OKKO 57,99 60,99
Ukrnafta 53,99 55,99
Parallel 50,95 53,95
Shell 57,95 59,95

Як повідомлялося, у червні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає обов'язкове додавання до бензинів з октановим числом менше 98 біопалива в обсязі не менше 5% (за винятком пального для потреб Міноборони, Державного резерву та для створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів).

"Бензин із 5% біоетанолу матиме дещо вищу собівартість, що може незначно вплинути на роздрібну ціну. Однак очікується, що підвищення буде мінімальним і, найімовірніше, не буде суттєво відчутним для споживача – особливо з урахуванням зниження світових цін на нафту", – запевняв власник та генеральний директор групи компаній "Параллель" Олександр Дубінін (мережа АЗК Parallel).

За його словами, велика частина товарного бензину з біоетанолом постачатиметься вже готовою продукцією з європейських НПЗ, адже українська інфраструктура поки що для цього недостатньо розвинена.

Зі свого боку керівник групи компаній "OKKO" Василь Даниляк підтвердив, що спочатку мережі імпортуватимуть пальне із додаванням біоетанолу.

"Ми будемо спочатку завозити готовий нафтопродукт з біоетанолом, а потім, крок за кроком, всі оператори будуть самі це робити", – сказав Даниляк.

Водночас директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн зауважував, що у випадку недотримання технологічних процесів, гігроскопічність біоетанолу з часом може привести до розшарування пального на спирт, воду та низькооктановий бензин. Тому водіям варто уважніше контролювати якість бензину.

Автор: 

АЗС (1590) бензин (1107) ціни (3471)


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Колись на своєму субарі, я спеціально мотор перешивав під такий бенз
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01.05.2025 14:06 Відповісти
Дивно... У Бразілії автомобілі їздять на подібній бензиново-етанольній суміші. Це було зроблено з метою ЗДЕШЕВЛЕННЯ пального... А тут ціна, на таке пальне, ВИЩА!!! Кого дурять?...
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01.05.2025 14:16 Відповісти
У нас так набодяжат бензин что хана будет движкам,я даже позапрошлой весной когда не стало бензина на этом шмурдяке не ездил.Помню что многие бензокосы угробили тогда.
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01.05.2025 14:20 Відповісти
А як це вплине на роботу авто, ніхто не думав?
Багато машин не проєктувалося під таке пальне і будуть проблеми у власників з паливною системою.
Але кого це @бе?
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01.05.2025 14:27 Відповісти
Проблемы будут только у ооооооооочень старых авто, ну и у жигулей
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01.05.2025 15:12 Відповісти
Тому водіям варто уважніше контролювати якість бензину. Джерело: https://censor.net/n3549861 Мені що, лабораторію в машині возити, чи так, на смак, якість перевіряти ? Хто оцю муть пише, учень третього класу ?

...
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01.05.2025 14:44 Відповісти
Это нормально,когда были отключения советовали тоже контролировать напряжение в сети,наверное считая что у нас в каждом доме по электрику живет.Нормальных страховых компаний на них нет что бы по судам за ремонты затаскали.
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01.05.2025 15:12 Відповісти
Реле напряжения стоит недорого
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01.05.2025 15:14 Відповісти
Шо за кипишь? Этанол давно используют в том числе для повышения октанового числа
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01.05.2025 15:11 Відповісти

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