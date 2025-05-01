Нацбанк остаточно виграв суд у співзасновника ICU Пасенюка: його позбавили посади через багатомільйонну премію

Верховний Суд підтвердив правомірність рішення Національного банку України (НБУ) про невідповідність члена наглядової ради АТ "Банк Авангард" Макара Пасенюка вимогам щодо професійної придатності.

Таке рішення Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду ухвалив 29 квітня, задовольнивши скаргу Нацбанку та скасувавши рішення судів нижчих інстанцій, повідомляє пресслужба НБУ.

Постанова Верховного Суду набрала законної сили, є остаточною та оскарженню не підлягає.

У Нацбанку нагадали, що рішення про невідповідність Пасенюка кваліфікаційним вимогам до професійної придатності, як члена наглядової ради банку "Авангард", було ухвалене після виплати йому змінної винагороди в значному розмірі без дотримання вимог законодавства, без належних на те підстав та без документального обґрунтування.

"Зазначене свідчило про наявність у члена наглядової ради АТ "Банк Авангард" Макара Пасенюка конфлікту інтересів, оскільки його особистий інтерес щодо отримання винагороди суперечив його посадовим обов’язкам стосовно контролю за реалізацією політики винагороди в банку, вжиття заходів для запобігання виникненню конфліктів інтересів у банку та сприяння їх врегулюванню", – додали у Нацбанку.

Як повідомлялося, у січні 2024 року Національний банк також тимчасово позбавив права голосу акціонерів банку "Авангард" – власників фінансової групи ICU Костянтина Стеценка і Макара Пасенюка, кожному з яких опосередковано належить по 50% акцій банку.

Нацбанк не повідомляв, що стало підставою для санкцій, проте відомо, що йдеться про суперечку про законність виплати "Авангардом" премій Стеценку та Пасенюку по 290 млн грн кожному.

Що відомо про мільйонні премії Пасенюка і Стеценка?

Раніше видання ZN.UA з'ясувало, що Стеценко та Пасенюк отримали по 290 млн грн премії за рахунок прибутку "Авангарду", який банк заробив завдяки сумнівній ситуації із заарештованими ОВДП "Міжнародного розрахункового банку" (колишній "Сбєрбанк Україна").

Цю дочку російського "Сбєрбанку" відправили на ліквідацію з початком повномасштабного вторгнення РФ, а її активи передали державі. Однак виявилося, що у березні 2022 року суд за клопотанням прокурора наклав арешт на ОВДП, які належали колишньому "Сбєрбанку" на 9 млрд грн. Відтак вони залишились на рахунках ICU в банку "Авангард", а кошти від сплати відсотків за ними і від погашення цих цінних паперів банк вкладав у депозитні сертифікати НБУ.

Завдяки арешту цінних паперів на вимогу прокурора, банк додатково заробив 630 млн грн, з яких 580 млн сплатив Стеценку і Пасенюку. Рішення про цю премію ухвалив кіпрський акціонер банку Westal Holdings, яким опосередковано володіють Стеценко і Пасенюк.

Нацбанк вважає це конфліктом інтересів, а також фактичною сплатою дивідендів, що в умовах воєнного стану заборонено. Через це регулятор визнав Стеценка і Пасенка не відповідними "кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності" і наказав банку звільнити їх з наглядової ради.

Самі Стеценко і Пасенюк не погоджувалися з рішенням Нацбанку і подали позови до суду з вимогою скасувати його, однак з наглядової ради банку "Авангард" їх все ж вивели.