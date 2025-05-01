"Енергоатом" вивів у ремонт вже три енергоблоки АЕС із дев’яти, – МАГАТЕ

Три з дев'яти реакторів на підконтрольних Україні атомних електростанцій – Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській – зупинені для проведення планових ремонтів та завантаження свіжого палива.

Про це йдеться у заяві голови Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Маріано Гроссі, оприлюдненій на сайті організації.

Він зауважив, що на Південноукраїнській АЕС команда МАГАТЕ повідомила про численні повітряні тривоги протягом минулого тижня. Зокрема, команда отримала інформацію про те, що в ніч на 25 квітня на відстані 1,5 км від станції було виявлено шість безпілотників, які намагалися збити українські війська.

Гроссі також повідомив, що українські інженери та будівельники проводять тимчасовий ремонт Нового безпечного конфайнменту (НБК) на Чорнобильській АЕС, який був серйозно пошкоджений внаслідок атаки дрона на початку цього року.

"Очевидно, що споруда укриття, побудована за величезні кошти та за значної міжнародної підтримки, зазнала значних пошкоджень", – зауважив гендиректор МАГАТЕ.

Втім, за його словами, викиду радіації в результаті пошкодження не було, а НБК здатний продовжувати виконувати свою захисну функцію.

Гроссі додав, що на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) команда МАГАТЕ продовжувала чути вибухи вдалині щодня протягом останнього тижня. Минулого тижня експерти агентства провели обхід об'єкта, відвідавши всі аварійно-диспетчерські шести реакторів, системи безпеки четвертого блоку та два сховища свіжого палива.

Крім того, в рамках програми медичної допомоги МАГАТЕ передала Україні 200 коробок ліків від грипу, їх доставили до Національного науково-дослідного центру радіаційної медицини Національної академії медичних наук України (ННЦРМ), що фінансується Японією.

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Як повідомлялося, на початку квітня "Енергоатом" вивів у планові ремонти два енергоблоки і до кінця серпня збирається завершити їх на всіх дев'яти енергоблоках АЕС, які перебувають під контролем України.

Наразі "Енергоатом" експлуатує дев'ять енергоблоків Південноукраїнської, Рівненської та Хмельницької АЕС загальною потужністю 7,88 ГВт. Всі вони розташовані на підконтрольній Україні території.

Запорізька АЕС з шістьома енергоблоками ВВЕР-1000 загальною потужністю 6000 МВт після її окупації 3-4 березня 2022 року не виробляє електроенергію з 11 вересня того ж року.