Махінації на 365 мільйонів: БЕБ повідомило про підозру акціонерам "Укрбудінвестбанку"

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомили про підозру акціонерам одного із українських банків у доведені його до неплатоспроможності та завданні кредиторам понад 365 млн грн матеріальної шкоди.

Окрім акціонерів, про підозру у справі повідомили начальнику відділу касових операцій Київської регіональної дирекції банку, повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, учасники схеми впродовж тривалого часу видавали кошти фізичним, юридичним особам без оформлення офіційних документів, відображали в документах касового обліку інформацію про надходження готівки від клієнтів банку, без фактичного надходження таких коштів, вносили неправдиві відомості щодо залишків готівки в сховищі Київської регіональної дирекції банку до актів ревізії, а також подавали завідомо неправдиві відомості щодо фінансового стану банку до контролюючих органів.

При цьому фахівці НБУ неодноразово намагалися провести ревізію великих залишків готівки, проте представники банку щоразу не допускали їх до сховища.

Відтак, правління Національного банку ухвалило рішення віднести банк до категорії проблемних у зв’язку із невиконанням рішення про обмеження здійснення окремих видів операцій, а згодом – запровадив тимчасову адміністрацію в банку.

"Вона провела ревізію Київської регіональної дирекції та встановила недостачу готівки. Так в сховищі цінностей були відсутні понад 153 млн грн, майже $5,8 млн та 42,5 тис. євро. Загалом в еквіваленті національної валюти це понад 365 млн грн", – уточнили у БЕБ.

В ході досудового розслідування детективи БЕБ провели понад 25 допитів працівників банку та ряд перевірок. Крім того, порушення в діяльності фінансової установи підтверджені службовим розслідуванням та результатами економічної експертизи.

У БЕБ не уточнили назви банку, проте проілюстрували повідомлення фотографією, на якій зображено колишнє приміщення центрального офісу збанкрутілого "Укрбудінвестбанку".

Фото: БЕБ

Фото: Фото з сайту оренди нерухомості

Як повідомлялося, Національний банк України визнав "Укрбудінвестбанк" неплатоспроможним у вересні 2023 року через невиконання банком письмової вимоги НБУ, а також відсутність дієвих заходів щодо поліпшення фінансового стану.

До червня 2020 року співвласником "Укрбудінвестбанку" був зять Юлії Тимошенко Артур Чечоткін, йому належало 46,31% акцій фінустанови. Влітку того ж року він продав свою частку.

Наразі власниками банку на його сайті вказані Світлана Дем’яненко (74,93%), Юлія Подгорниц та Людмила Міневич (по 9,9%), а також Наталя Шишова (5,27%).