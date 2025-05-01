Служба відновлення віддала 900 мільйонів на будівництво нових будинків у селі на Херсонщині підрядникам "Укравтодору"

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Херсонській області (входить до складу створеного на базі "Укравтодору" Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури) уклала чотири угоди на будівництво понад 200 будинків у селі Посад-Покровське Чорнобаївської сільської ради загальною вартістю 905,68 млн грн.

Усі замовлення отримали компанії, які спеціалізуються на ремонті та будівництві доріг і раніше не отримували державних підрядів на зведення житла, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Зокрема:

ТОВ "Європейська дорожньо-будівельна компанія" має звести 52 будинки за 204,24 млн грн;

ТОВ "Ростдорстрой" – 52 будинки за 194,21 млн грн;

ТОВ "Енергетично-дорожнє будівництво" – 52 будинки за 198,05 млн грн;

ТОВ "Автомагістраль-Південь" – 79 об’єктів (будинки і квартири) за 309,18 млн грн.

За умовами чотирьох нових контрактів понад 200 будинків мають бути зведені до кінця 2025 року. Гарантійний строк експлуатації — 10 років. Договірна ціна тверда.

Підрядники повинні виконати повний цикл робіт: демонтаж залишків зруйнованих будівель, закладення фундаментів, проведення електромереж, водопостачання, каналізації, утеплення фасадів, улаштування ганків і мощення, благоустрій території. Устаткування передбачає встановлення сантехнічного, освітлювального обладнання, установку паливних котлів тощо.

Кошторисна вартість зведення будинків відрізняється і переважно коливається в межах 3 - 4 мільйонів гривень, хоча є кошториси, де будівництво оцінено в 6,5 млн грн (тут і далі ціни з ПДВ).

Ціни на будівельні матеріали в межах ринкових, хоча і можуть суттєво відрізнятися, залежно від підрядника, зазначає видання.

Тендери провели за процедурою відкриті торги з особливостями, коли достатньо одного учасника. Відтак "Ростдорстрой" та "Енергетично-дорожнє будівництво" отримали підряди без конкуренції, компаніям "Автомагістраль-Південь" та "Європейська дорожньо-будівельна компанія" конкуренцію склала одна й та сама фірма – ТОВ "Глобал Білд Інжиніринг", але вона не торгувалась на тендерах і програла.

Хто відбудовуватиме Чорнобаївку?

"Автомагістраль-Південь" зареєстрована в Одесі. Кінцевий бенефіціар – Олександр Бойко. З 2016 фірма отримала підрядів на 132,57 млрд грн.

Одеське "Ростдорстрой" належить Євгенію Коновалову і Юрію Шумахеру. З 2016 року "Ростдорстрой" уклав державних контрактів на суму понад 82,15 млрд грн.

"Європейська дорожньо-будівельна компанія" зареєстрована у Київській області. Власником компанії є Муслім Кєлоєв. З 2018 року фірма отримала підрядів на 9,55 млрд грн.

"Енергетично-дорожнє будівництво" зареєстроване у Каневі. Власниками фірми є Максим Кокарєв, Андрій Косіцин, Юрій Клімов, Олександр Кіблик. З 2016 року фірма отримала підрядів на 9,55 млрд грн.

Як повідомлялося, у березні 2025 року Кабмін виділив додатково 5,2 млрд грн на завершення експериментального проєкту відбудови п’яти населених пунктів: Бородянки, Тростянця, Циркунів, Посад-Покровського та Ягідного.

До повномасштабного вторгнення у Посад-Покровському на Херсонщині мешкали 2 239 людей. За даними Держвідновлення в селі було зруйновано або пошкоджено 940 будівель. Із них 80% потребували нового будівництва, а 20% – капітального ремонту.

Ще в 2023 році село включили до експериментального проєкту комплексного відновлення п’яти населених пунктів. Він передбачав будівництво житла, господарських приміщень і громадського центру з школою, садочком, культурним осередком і спортивними залами.

Будівництво перших п’яти будинків стартувало у серпні 2023 року. Планувалося завершити 130 осель до квітня 2024 року, однак через відсутність фінансування роботи зупинилися. До початку 2025 року жоден будинок не був добудований повністю, а більшість зі 120 об’єктів мали готовність лише 20%.