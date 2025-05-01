Зеленський увів санкції проти найбільшого меткомбінату і виробника LNG у Росії (оновлено)

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти найбільшого у Росії металургійного комбінату та групи "НоваТек", що є основним виробником та експортером російського зрідженого природного газу.

Відповідний указ №268/2025 від 1 травня оприлюднено на офіційному сайті голови держави.

Згідно із ним, санкції запроваджено щодо 6 фізичних та 36 юридичних осіб.

Щодо усіх безстроково запроваджено повний пакет санкцій, включно із позбавленням державних нагород України та інших відзнак, блокуванням активів, припиненням торговельних операцій, припиненням дії торговельних угод тощо.

Зокрема, до санкційного списку увійшло ПАТ "Новолипецький металургійний комбінат" російського олігарха Володимира Лісіна – найбільше у Росії підприємство чорної металургії.

Крім того, під санкції РНБО потрапило ПАТ "Новатек" російського мільярдера Леоніда Михельсона та його дочірні компанії ("Новатек - Енерго", "Новатек - Усть-Луга", "Новатек - Таркосаленєфтєгаз", "Новатек-Юрхаровнєфтєгаз", "Новатек - Мурманськ", "Обський газохімічний комплекс", "Обський аміак", "Новатек -Трансервіс", "Арктік СПГ 1", "Арктік СПГ 2", "Арктік СПГ 3", "Мурманськ СПГ", "Ямал СПГ", "Ямал Трейд Прайвет Лтд.", "Арктична перевалка", а також швейцарська Novatek Gas and Power GmbH та сингапурська Novatek Gas & Power Asia Pte. Ltd.).

Принаймні частина цих компаній, що входять до складу групи "НоваТек" – найбільшого російського виробника зрідженого природного газу, раніше потрапила під санкції США.

Також під санкції потрапила "Російська спілка промисловців і підприємців", яка об'єднує найбільших російських олігархів, та її регіональні підрозділи на окупованих територіях України.

Крім того, до санкційного списку увійшли "Стойленський гірничозбагачувальний комбінат", "Волзький абразивний завод", "Волгабурмаш", "АСР", "ЕСАБ", "Магнітогорський електродний завод", "Пневморесурс", "Мелітопольський завод автотракторних запчастин", "МДК", "Основа".

Сам президент Володимир Зеленський пояснив, що до цього санкційного пакету увійшли компанії, що забезпечують російський ВПК.

"Це 36 компаній і 5 фізичних осіб, які працюють у різних юрисдикціях: не тільки в російській, але обслуговують саме російське військове виробництво. Зокрема, це постачальники титану, металургійні підприємства, компанії, що працюють у галузі енергетики, у машинобудуванні. Частина з них уже під санкціями партнерів", – йдеться у дописі Зеленського на сторінці президента у Facebook.

Він нагадав, що загалом сьогодні запроваджено три санкційних пакети РНБО. Ще один з них передбачає санкції щодо 106 субʼєктів, які активно підтримують присутність РФ на окупованих територіях України. Крім того, третій санкційний пакет передбачає обмещення щодо 9 осіб, які "повʼязали свою долю з пропагандою в інтересах російської держави та виправдовують війну".

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Як повідомлялося, нещодавно видання УП у своєму розслідуванні з’ясувало, що друга найбагатша людина РФ, власник "Новоліпєцкого металургійного комбінату" (НЛМК) Володимир Лісін, активно співпрацює з підприємствами РФ, які виробляють ракети, дрони та ядерну зброю.

Водночас, два заводи Лісіна продовжують спокійно працювати у передмісті Брюсселю, а сам Лісін, попри тісну дружбу з Путіним, не перебуває під санкціями ЄС.

Раніше уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що у 2023 році Росія експортувала до ЄС металопродукцію на суму 3 млрд євро. При цьому російська НЛМК, яка постачає металургійні сляби до ЄС, водночас є монопольним виробником у Росії спеціальної електротехнічної сталі, яка критично важлива для російської оборонної промисловості.