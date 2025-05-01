Росіян попередили про підвищення тарифів на комуналку на 40% у найближчі роки

Російська влада готується різко підвищити для населення тарифи на газ, електроенергію та інші комунальні послуги.

Про це свідчить оновлений макроекономічний прогноз уряду РФ, передає The Moscow Times.

Згідно з документом, який підготувало Мінекономрозвитку Росії, сукупний платіж за комунальні послуги збільшиться на 11,9% поточного року, 9,8% – 2026, 7,9% – 2027 року та 5,9% – 2028.

Порівняно з початковими планами (5,4% наступного року та 4,8% – 2027 року) темпи індексації зростуть практично вдвічі, а накопиченим підсумком за 2025-2028 роки становитимуть 40,3%.

Оптові ціни на газ для населення, які з початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України вже зросли на 24%, будуть підвищені ще на 10,3% у поточному році, на 10,6% – наступного, а потім на 9% та 7% відповідно у 2027-2028 роках.

У результаті сума в ​​"платіжках" збільшиться на 42,2% за чотири роки, а накопичене зростання з початку повномасштабної війни перевищить 76%. Як пояснили в російському Мінекномрозвиту, це плата за надійність постачання, соціальну газифікацію та підключення окупованих територій до єдиної системи газопостачання.

Електроенергія стане дорожчою на 38% за 2025-2028 роки. Максимальна індексація – на 12,6% та 9,3% – запланована на поточний та наступний роки, а потім її темпи знизяться до 6,9% та 4,9% відповідно у 2027-2028 роках.

У грудні минулого року повідомлялося, що в Росії можуть дозволити стягувати борги за комунальні послуги без суду.

На початку жовтня стало відомо, що уряд Росії разом із рекордним збільшенням військових видатків переглянув прогноз підвищення тарифів на комунальні послуги для населення: наступного року вони зростуть вдвічі більше, ніж планувалося раніше.

Також повідомлялося, що в Росії зростає заборгованість споживачів за електрику. Так, із січня до вересня 2024 року вона збільшилася на 7% і досягла 344,9 млрд руб.