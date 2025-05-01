Мобільний оператор "Vodafone Україна" виплатить дивіденди на 700 мільйонів

Другий за величиною український оператор мобільного зв'язку "ВФ Україна" ("Vodafone Україна") виплатить акціонерам річні дивіденди за 2024 рік у розмірі 702 мільйони гривень.

Таке рішення акціонери компанії затвердили на річних загальних зборах 24 квітня, передає Інтерфакс-Україна.

Виплату дивідендів планують завершити до 24 жовтня 2025 року.

При цьому у тексті опублікованого на початку квітня фінансового звіту компанії за 2024 рік зазначалося, що вона у 2024 році не виплачуватиме дивіденди акціонерам.

У 2023 році компанія виплатила дивіденди своєму мажоритарному акціонеру Telco Solutions and Investments LLC у розмірі 1,81 млрд грн, а також PPT Telecom Kyiv 18,28 млн грн.

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Як повідомлялось, мобільний оператор "Vodafone Україна" за підсумками 2024 року отримав 3,5 мільярда гривень чистого прибутку, що на 30% менше порівняно з 2023 роком. Водночас виторг торік зріс на 13% – до 24,4 млрд грн.

"Vodafone Україна" – другий за величиною український мобільний оператор, що надає послуги швидкісного інтернету 4G, фіксованого зв’язку та інтернету. В Україні послугами Vodafone користуються 15,8 млн клієнтів.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2019 року NEQSOL Holding, формальним власником якої є азербайджанський бізнесмен Насіб Гасанов, завершила придбання оператора "Vodafone Україна" у російської групи "МТС" за $734 млн, включаючи відкладений платіж на суму близько $84 млн.

Діяльність групи компаній NEQSOL Holding охоплює нафтогазову, телекомунікаційну, високотехнологічну та будівельну галузі. Група компаній веде діяльність у Великій Британії, США, Туреччині, Азербайджані, Казахстані, ОАЕ, Бангладеш та інших країнах. Компанії, що входять до групи, надають послуги мобільного зв'язку, міжнародного транзиту та продажу оптового інтернету, послуги з виділених ліній, послуги дата центру та ін.