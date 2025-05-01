Експорт української агропродукції в квітні скоротився на 23%. ІНФОГРАФІКА

Україна в квітні цього року експортувала 4,1 млн тонн аграрної продукції, що на 23,4% менше показника за березень.

Про це йдеться в повідомленні "Українського клубу аграрного бізнесу".

Там зазначили, що така динаміка скорочення експорту є типовою для цього сезону, оскільки переважна кількість вирощеної продукції вже експортована й залишаються незначні обсяги для експорту.

"Майже всі групи товарів у квітні 2025 року демонструють падіння обсягів експорту. Виняток становлять лише рослинні олії, обсяги експорту яких зростають. Це пов'язано з нетиповою ситуацію на українському ринку соняшникової олії, обсяги виробництва якої цього року були розтягнуті в часі", – сказано в повідомленні.

Структура експорту продукції в квітні виглядала наступним чином:

зернові культури: 2,4 млн тонн (кукурудза – 65%, пшениця – 32%, ячмінь – 2%). Падіння до показника попереднього місяця: -33%;

олійні культури – 421,2 тис. тонн (соя – 78%, ріпак – 20% та льон – 1%). Падіння: -3%;

рослинні олії – 525,8 тис. тонн (соняшникова олія – 91% та соєва – 9%). Зростання: +6%;

макухи після вилучення рослинних олій – 423 тис. тонн (соняшникова - 73%, соєва - 27%). Падіння: -14%;

інші види агропромислової продукції – 357 тис. тонн. Падіння: -2%.

Раніше повідомлялося, що в Україні зросла ціна тонни експорту аграрної продукції до $443 станом на квітень 2025 року проти $315 торік.

До того стало відомо, що в 2024 році експорт українських товарів зріс на 15% – до $41,64 млрд, водночас імпорт товарів в Україну збільшився на 8,6% – до $69 млрд.