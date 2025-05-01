Міноборони та "Укроборонпром" будуть співпрацювати у сфері державного гарантування якості за стандартами НАТО. Що передбачено?

Міністерство оборони України та АТ "Українська оборонна промисловість" (раніше – держконцерн "Укроборонпром") підписали Меморандум про взаєморозуміння у сфері державного гарантування якості.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони.

"Документ є важливим кроком на посилення обороноздатності та елементом запровадження в Україні системи державного гарантування якості за стандартами НАТО", – сказано в повідомленні.

Підписаний меморандум передбачає початок співпраці з таких питань:

впровадження системи державного гарантування якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення, сумісної з відповідною системою держав-членів НАТО;

забезпечення функціонування на підприємствах системи управління якістю відповідно до вимог стандартів НАТО серії AQAP;

сприяння участі представників Управління державного гарантування якості Міноборони у проведенні ідентифікації, аналізу та оцінювання ризиків стосовно товарів, робіт і послуг оборонного призначення;

проведення оцінки підприємств на їхню спроможність виконати державні контракти;

проведення аудитів та здійснення оцінки відповідності системи менеджменту якості підприємств вимогам нормативних документів державного гарантування якості та забезпечення видачі сертифікатів відповідності.

Державне гарантування якості направлене на оцінювання якості роботи підприємств – виконавців державних контрактів. Це стосується процесів вхідного контролю, управління персоналом, документацією, виробничими фондами, закупівлями, ризиками, проведенням випробувань тощо.

Як повідомлялося, в лютому АТ "Українська оборонна промисловість" та французька Thales International SAS підписали угоду про створення спільного підприємства.

До того стало відомо, що компанії "Укроборонпрому" отримають кредити під договори Міноборони щонайменше на 80 млрд грн.