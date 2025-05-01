"Укроборонпром" за минулий рік отримав понад 1,3 мільярда прибутку

Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" за 2024 рік отримало понад 1,31 млрд грн консолідованого чистого прибутку.

Про це йдеться в повідомленні "Укроборонпрому".

Як зазначається, частка консолідованого чистого прибутку буде виплачена державному бюджету в якості дивідендів, а більшу суму спрямують на фінансування виготовлення озброєння, розширення виробництва та його релокацію, створення нових потужностей тощо.

В "Укроборонпромі" нагадали, що в 2024 році підприємства компанії збільшили обсяги виробництва втричі проти показників 2023 року, а обсяги контрактації – на 36%.

Частка нових або модернізованих озброєнь та військової техніки у 2024 році дорівнювала 96%.

Раніше стало відомо, що Міністерство оборони України та "Укроборонпром" будуть співпрацювати у сфері державного гарантування якості за стандартами НАТО.

У лютому АТ "Українська оборонна промисловість" та французька Thales International SAS підписали угоду про створення спільного підприємства.

До того стало відомо, що компанії "Укроборонпрому" отримають кредити під договори Міноборони щонайменше на 80 млрд грн.