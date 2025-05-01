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Новини
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"Укроборонпром" за минулий рік отримав понад 1,3 мільярда прибутку

Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" за 2024 рік отримало понад 1,31 млрд грн консолідованого чистого прибутку. 

Про це йдеться в повідомленні "Укроборонпрому". 

Як зазначається, частка консолідованого чистого прибутку буде виплачена державному бюджету в якості дивідендів, а більшу суму спрямують на фінансування виготовлення озброєння, розширення виробництва та його релокацію, створення нових потужностей тощо.

В "Укроборонпромі" нагадали, що в 2024 році підприємства компанії збільшили обсяги виробництва втричі проти показників 2023 року, а обсяги контрактації – на 36%.

Частка нових або модернізованих озброєнь та військової техніки у 2024 році дорівнювала 96%.

Раніше стало відомо, що Міністерство оборони України та "Укроборонпром" будуть співпрацювати у сфері державного гарантування якості за стандартами НАТО. 

У лютому АТ "Українська оборонна промисловість" та французька Thales International SAS підписали угоду про створення спільного підприємства.

До того стало відомо, що компанії "Укроборонпрому" отримають кредити під договори Міноборони щонайменше на 80 млрд грн.

Автор: 

прибуток (1810) Укроборонпром (752)


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БРЕ-ХНЯ !
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01.05.2025 20:40 Відповісти
А його задача отримувати прибутки ? а мені здавалося забезпечити в першу чергу наші сили оборони, а не про прибутки думати.
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01.05.2025 20:55 Відповісти
укроборонпром, це державна структура, яка обслуговує армію!!!!
який, в сраку, прибуток? прибуток на армії?
кончені тупорилі зелені дегенерати!!!
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01.05.2025 21:04 Відповісти
Странное сочетание - "прибыль Оборонпрома" и воюющая за выживание страна. Как это уживается в головах у зеленых гельминтов? Т.е. оружие и боеприпасы не передаются армии по стоимости затрат, а продаются по коммерческой цене? Какой-то треш.
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01.05.2025 21:29 Відповісти
УОП це комерційна оргпнізація?
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01.05.2025 21:51 Відповісти

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