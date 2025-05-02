Канада відкрила свій ринок для українських яєць

Канадське агентство інспекції харчових продуктів (CFIA) офіційно погодило сертифікат на експорт курячих яєць з України до Канади.

Про це повідомила посольство України у Канаді.

Зазначається, що відповідне рішення є результатом спільних зусиль між Міністерством закордонних справ, Посольством України в Канаді та Держпродспоживслужбою.

"Відкриття нових ринків для української продукції – це частина нашої стратегії підтримки економіки під час війни, зміцнення присутності українського бізнесу у світі та популяризації української продукції як якісної, безпечної та конкурентоспроможної", – йдеться у повідомленні.

Дипломати висловили сподівання, що українські яйця на поличках канадських супермаркетів з’являться вже найближчим часом.

Як повідомлялося, за січень-березень 2025 року експорт курячих яєць склав 496 млн штук, що удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.