Канада відкрила свій ринок для українських яєць
Канадське агентство інспекції харчових продуктів (CFIA) офіційно погодило сертифікат на експорт курячих яєць з України до Канади.
Про це повідомила посольство України у Канаді.
Зазначається, що відповідне рішення є результатом спільних зусиль між Міністерством закордонних справ, Посольством України в Канаді та Держпродспоживслужбою.
"Відкриття нових ринків для української продукції – це частина нашої стратегії підтримки економіки під час війни, зміцнення присутності українського бізнесу у світі та популяризації української продукції як якісної, безпечної та конкурентоспроможної", – йдеться у повідомленні.
Дипломати висловили сподівання, що українські яйця на поличках канадських супермаркетів з’являться вже найближчим часом.
Як повідомлялося, за січень-березень 2025 року експорт курячих яєць склав 496 млн штук, що удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а наші вчителі і вчителиці ще з 2019 року повинні мати по 4000 доларів, як їм і обіцяно було оберете прєзє- будуть. обрали, наїдайтеся..
Great Value Large Eggs (великі курячі яйця) , 12 шт Count · $3.93. поточна ціна $3.93 ; Great Value XL White Eggs (великі курячі яйця XL), 12 шт - ціна $4.63.
У совку за мирних часів ті нещасні яйця, бувало, геть із продажу зникали…
Якщо в Україні виробляється так багато яєць, ціни мали би знижуватись.