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Новини
974 22

Канада відкрила свій ринок для українських яєць

міноборони,яйця

Канадське агентство інспекції харчових продуктів (CFIA) офіційно погодило сертифікат на експорт курячих яєць з України до Канади.

Про це повідомила посольство України у Канаді.

Зазначається, що відповідне рішення є результатом спільних зусиль між Міністерством закордонних справ, Посольством України в Канаді та Держпродспоживслужбою.

"Відкриття нових ринків для української продукції – це частина нашої стратегії підтримки економіки під час війни, зміцнення присутності українського бізнесу у світі та популяризації української продукції як якісної, безпечної та конкурентоспроможної", – йдеться у повідомленні.

Дипломати висловили сподівання, що українські яйця на поличках канадських супермаркетів з’являться вже найближчим часом.

Як повідомлялося, за січень-березень 2025 року експорт курячих яєць склав 496 млн штук, що удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Автор: 

Канада (498) експорт (3832) яйце (158)


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Топ коментарі
+4
Що що , А ЯЙЦА В УКРАЇНІ СТАЛЬНІ
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02.05.2025 11:06
+3
Канадські таємно скупили американці?
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02.05.2025 11:06
+2
А населення сша нехай їсть яйця фірми " Трамп".
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02.05.2025 11:07
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Що що , А ЯЙЦА В УКРАЇНІ СТАЛЬНІ
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02.05.2025 11:06 Відповісти
Було-б непогано, якби канадці почали їх продавать під українським брендом - з символікою України... І щоб більше всього їх продавалося поблизу кордону з США. В цих місцях розвинута транскордонна торгівля. Хай жителі США купляють ті яйця і лишній раз Трампа матюкають...
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02.05.2025 11:34 Відповісти
Яйця з фабрики і так марковані. Розмір® і торгова марка.
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02.05.2025 11:51 Відповісти
Канадські таємно скупили американці?
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02.05.2025 11:06 Відповісти
А населення сша нехай їсть яйця фірми " Трамп".
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02.05.2025 11:07 Відповісти
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02.05.2025 11:09 Відповісти
Потрібно продавчем поставити нашого 17 грн яйце - він би не продешевив
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02.05.2025 11:10 Відповісти
пів дюжини яєць у європі риблизно 105 грн, тобто, 17.5 грн за яйце. тому все по європейськи)))
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02.05.2025 11:16 Відповісти
ЩЕб зарплату підігнати до яєць - вчитель в Україні 300 дол - в Німеччині 4000 євро
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02.05.2025 11:27 Відповісти
"Сам нє відєл - врать нє буду" - преса писала - може якийсь "німець" розкаже
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02.05.2025 11:37 Відповісти
Я погуглив, і таки видалив своє повідомлення. Є таке про німецьких вчителів. Але це реально дивно, бо для Німеччини це досить велика ЗП. Таки поважають вони своїх вчителів
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02.05.2025 11:40 Відповісти
привіт! до чого тут українські вчителі? ми переживаємо за канадських.
а наші вчителі і вчителиці ще з 2019 року повинні мати по 4000 доларів, як їм і обіцяно було оберете прєзє- будуть. обрали, наїдайтеся..
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02.05.2025 11:36 Відповісти
хто знає скільки коштують яйця в Канаді?
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02.05.2025 11:12 Відповісти
Walmart Canada (найбільша торгівельна мережа Канади):
Great Value Large Eggs (великі курячі яйця) , 12 шт Count · $3.93. поточна ціна $3.93 ; Great Value XL White Eggs (великі курячі яйця XL), 12 шт - ціна $4.63.
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02.05.2025 11:24 Відповісти
резніков вже налагоджує постачання?
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02.05.2025 11:13 Відповісти
Треба призначити головпостачальником ЗСУ - "яйця орчі несвіжі"
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02.05.2025 11:15 Відповісти
Україна під час війни спромагається на експорт сільгосппродукції.

У совку за мирних часів ті нещасні яйця, бувало, геть із продажу зникали…
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02.05.2025 11:27 Відповісти
З продажу в совку не тільки яйця зникали..я пам'ятаю дичину - коли мамі на роботі видали пайок 6 коробок (!!!) яєць..взимку. .мороз десь -20 був..і ті коробки на балконі..в ковдри завернуті..а батько отримав у пайок камбалу в брикетах..пер її - теж взимку..на трамваї додому..
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02.05.2025 11:34 Відповісти
Тепер Канадці будуть з яйцями.
Якщо в Україні виробляється так багато яєць, ціни мали би знижуватись.
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02.05.2025 11:37 Відповісти
Слава яйцям!
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02.05.2025 11:47 Відповісти
В мене є два шт! заберуть?
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02.05.2025 11:58 Відповісти

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